Какие привычки испанцев трудно понять россиянам

Понять друг друга представителям разных народов порой мешает не столько языковой барьер, сколько разница менталитетов. Какие привычки испанцев зачастую шокируют россиян, читайте в статье «Рамблера».
Начнем с самой известной привычки испанцев, о которой часто говорят – сиесты. Хотя «siesta» означает «сон», большинство испанцев на самом деле не спят в середине дня. Например, в Андалусии ее чаще используют для перерыва в работе из-за сильной жары летом. Тогда большинство небольших магазинов и хозяйств действительно закрываются, а люди идут домой, чтобы пообедать и отдохнуть.
В больших городах представление о сиесте постепенно утрачивается и означает обычный перерыв на работе.
В большинстве стран ужинают в промежутке между пятью и восемью часами вечера. Но если вы окажетесь в Испании, не ждите ужина раньше девяти-десяти часов. В испанской культуре принято проводить долгие часы на работе. При этом испанцы не стремятся к трудоголизму – они делают перерывы на кофе, обед и т. д.
Чтобы притупить чувство голода, некоторые испанцы прерываются в вечерние часы на вермут и тапас. Этот напиток не такой пьянящий, как вино, и не такой сытный, как пиво. Ужин кстати не подразумевает обильного приема пищи. Самым сытным всегда будет обед. И не удивляйтесь, если встретите в баре компанию взрослых и одного-двух детей. Испанцы часто берут отпрысков с собой даже на посиделки с друзьями.
В европейских странах есть одна большая проблема – это карманники. Чтобы избежать ограбления, многие испанки держат сумку на коленях во время посещения кафе или баров. Но имейте в виду: если на домашней вечеринке вы будете также держать свою сумочку на коленях, вас сочтут невротиком.
По сути, это ленивый способ выразить отказ или неодобрение. Им часто пользуются жители Испании, Италии и Франции, но в Северной Европе и Америке забавную привычку расценят как проявление дурного тона.
В Испании люди приветствуют друг друга небольшими поцелуями – беситос. На самом деле, испанцы просто касаются своей правой щекой левой щеки другого человека и лишь издают звук поцелуя. Так что никакого романтического подтекста в этом жесте нет. Однако мужчины, как правило, все равно не дарят бесито другим мужчинам (только если это не члены семьи или хорошие друзья). Обычно они обмениваются рукопожатием и/или похлопывают друг друга по спине.
Кстати здороваться в Испании принято всюду – на улицах, в лифте, в общественном транспорте и в заведениях.