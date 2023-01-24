Какие привычки испанцев трудно понять россиянам

Понять друг друга представителям разных народов порой мешает не столько языковой барьер, сколько разница менталитетов. Какие привычки испанцев зачастую шокируют россиян, читайте в статье «Рамблера».

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Сиеста – не то, чем кажется

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Начнем с самой известной привычки испанцев, о которой часто говорят – сиесты. Хотя «siesta» означает «сон», большинство испанцев на самом деле не спят в середине дня. Например, в Андалусии ее чаще используют для перерыва в работе из-за сильной жары летом. Тогда большинство небольших магазинов и хозяйств действительно закрываются, а люди идут домой, чтобы пообедать и отдохнуть.

В больших городах представление о сиесте постепенно утрачивается и означает обычный перерыв на работе.

Поздний ужин

В большинстве стран ужинают в промежутке между пятью и восемью часами вечера. Но если вы окажетесь в Испании, не ждите ужина раньше девяти-десяти часов. В испанской культуре принято проводить долгие часы на работе. При этом испанцы не стремятся к трудоголизму – они делают перерывы на кофе, обед и т. д.

Чтобы притупить чувство голода, некоторые испанцы прерываются в вечерние часы на вермут и тапас. Этот напиток не такой пьянящий, как вино, и не такой сытный, как пиво. Ужин кстати не подразумевает обильного приема пищи. Самым сытным всегда будет обед. И не удивляйтесь, если встретите в баре компанию взрослых и одного-двух детей. Испанцы часто берут отпрысков с собой даже на посиделки с друзьями.

Сумочка на коленях

В европейских странах есть одна большая проблема – это карманники. Чтобы избежать ограбления, многие испанки держат сумку на коленях во время посещения кафе или баров. Но имейте в виду: если на домашней вечеринке вы будете также держать свою сумочку на коленях, вас сочтут невротиком.

Щелчок языком

По сути, это ленивый способ выразить отказ или неодобрение. Им часто пользуются жители Испании, Италии и Франции, но в Северной Европе и Америке забавную привычку расценят как проявление дурного тона.

Невинный поцелуй

В Испании люди приветствуют друг друга небольшими поцелуями – беситос. На самом деле, испанцы просто касаются своей правой щекой левой щеки другого человека и лишь издают звук поцелуя. Так что никакого романтического подтекста в этом жесте нет. Однако мужчины, как правило, все равно не дарят бесито другим мужчинам (только если это не члены семьи или хорошие друзья). Обычно они обмениваются рукопожатием и/или похлопывают друг друга по спине.