5 привычек немцев, которые шокируют россиян

Многие наслышаны о немецкой педантичности, бережливости и рассудительности. Однако у представителей этой нации есть некоторые привычки, которые могут показаться совершенно неразумными. О них и расскажет "Рамблер".

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Наличные вперед

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Существует широко распространенное мнение, что немцы настолько технически подкованы, насколько это вообще возможно. Им нравится быть в курсе всех новинок, владеть всеми последними достижениями научной жизни. Тем не менее, даже крупные передовые предприятия часто предпочитают наличные платежи, а не расчеты с помощью дебетовой или кредитной карты. Клиенту могут даже подсказать, где находится ближайший банкомат, вместо того, чтобы нарушить привычку.

И стакана воды не дадут

В некоторых ресторанах в Германии если вы попросите стакан воды, вам буквально вручат посуду и отправят с ней в санузел. Конечно же для того, чтобы вы набрали там воду самостоятельно. Считается, что система очистки и трубопровод позволяют пить ее без опасений.

Обычная почта как средство угроз

Вы, вероятно, ожидаете, что если вы задолжали кому-либо (человеку или организации), то на ваш телефон поступить соответствующий звонок или сообщение. Но немецкий арендодатель, например, если будет удручен задержкой с оплатой хотя бы на день или около того, то он напишет письмо от руки с угрозами. Для страны, известной своей культурой переработки, многих поражает широкое использование в Германии бумаги. Фактически в 2018 году каждый немец исписал в среднем 241,7 кг (533 фунта) листов. Это делает страну одним из крупнейших потребителей бумаги в мире.

Хлеб всему голова

Некоторые люди дают себе новогоднее обещание отказаться от углеводов. В Германии такое представить невозможно. Их хлебобулочные изделия слишком хороши. В этой стране существует более 300 сортов черного и белого хлеба и более 1200 различных видов Brötchen&Kleingebäck (булочек и мини-хлеба).

И хотя есть углеводы на ночь не полезно, у немцев есть специальная трапеза Abendbrot, то есть, "вечерний хлеб". Тогда на стол подают нарезку из разных видов хлеба из самых разных видов муки, с семенами и обсыпками. И никакого сыра или колбасы. Только хлеб.

Ударная рыбалка