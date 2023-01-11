5 привычек немцев, которые шокируют россиян

Многие наслышаны о немецкой педантичности, бережливости и рассудительности. Однако у представителей этой нации есть некоторые привычки, которые могут показаться совершенно неразумными. О них и расскажет "Рамблер".
Существует широко распространенное мнение, что немцы настолько технически подкованы, насколько это вообще возможно. Им нравится быть в курсе всех новинок, владеть всеми последними достижениями научной жизни. Тем не менее, даже крупные передовые предприятия часто предпочитают наличные платежи, а не расчеты с помощью дебетовой или кредитной карты. Клиенту могут даже подсказать, где находится ближайший банкомат, вместо того, чтобы нарушить привычку.
В некоторых ресторанах в Германии если вы попросите стакан воды, вам буквально вручат посуду и отправят с ней в санузел. Конечно же для того, чтобы вы набрали там воду самостоятельно. Считается, что система очистки и трубопровод позволяют пить ее без опасений.
Вы, вероятно, ожидаете, что если вы задолжали кому-либо (человеку или организации), то на ваш телефон поступить соответствующий звонок или сообщение. Но немецкий арендодатель, например, если будет удручен задержкой с оплатой хотя бы на день или около того, то он напишет письмо от руки с угрозами. Для страны, известной своей культурой переработки, многих поражает широкое использование в Германии бумаги. Фактически в 2018 году каждый немец исписал в среднем 241,7 кг (533 фунта) листов. Это делает страну одним из крупнейших потребителей бумаги в мире.
Некоторые люди дают себе новогоднее обещание отказаться от углеводов. В Германии такое представить невозможно. Их хлебобулочные изделия слишком хороши. В этой стране существует более 300 сортов черного и белого хлеба и более 1200 различных видов Brötchen&Kleingebäck (булочек и мини-хлеба).
И хотя есть углеводы на ночь не полезно, у немцев есть специальная трапеза Abendbrot, то есть, "вечерний хлеб". Тогда на стол подают нарезку из разных видов хлеба из самых разных видов муки, с семенами и обсыпками. И никакого сыра или колбасы. Только хлеб.
Немцы обожают ловить рыбу, но при этом остаются теми еще гуманистами. Поэтому жителей Германии обучают на специальных курсах рыбака. Там им рассказывают, как мгновенно убивать рыбу с помощью молотка. И потому в комплект снастей помимо удочки, крючков, блесен и приманки обязательно входит этот инструмент.