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6 минут назад

В Бразилии небо заволокли пугающие облака: видео

Мира Маркина

По Сети распространяется видеоролик, на котором видно, как бразильский город Минейрос накрывают пугающие и странные облака. Видео быстро завирусилось на территории всей Латинской Америки.

Большинство из всех, кто увидел ролик, отмечают, что на месте человека, снимающего видео, очень испугались бы, увидев такое погодное явление. Ведь с первого взгляда можно даже и не понять, что это всего лишь облако – оно выглядит так, будто это ураган, сметающий все на своем пути.

Предположительно, Минейрос накрыли облака, которые называют грозовым воротником. Такой вид относится к валовым облакам и образуется в предверии наступления холодного фронта. Когда теплый и влажный воздух опускается ниже точки росы, он конденсируется и превращается в облако.

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Это необычное природное явление смотрите в видео.

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Заграница,Видео,
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