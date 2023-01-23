В Бразилии небо заволокли пугающие облака: видео

Большинство из всех, кто увидел ролик, отмечают, что на месте человека, снимающего видео, очень испугались бы, увидев такое погодное явление. Ведь с первого взгляда можно даже и не понять, что это всего лишь облако – оно выглядит так, будто это ураган, сметающий все на своем пути.