Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
3 часа назад

Где подают коктейль с пальцем ноги и как он выглядит

Мира Маркина

В мире миллионы разных баров. И у многих из них есть свои "фишки" для привлечения посетителей. К примеру, в канадском городе Доусон бар Sourdough Saloon предлагает посетителям выпить коктейль с пальцем ноги. Подробнее об этом напитке – в материале "Рамблера".

Где подают коктейль с пальцем ноги и как он выглядит
Фото: UnsplashUnsplash

Если верить легенде, в 20-е годы XX века торговцы ромом Луи и Отто Линкен попали в сильную метель. Братья так сильно замерзли, что Луи отморозил пальцы на ногах. Чтобы не развилась гангрена, Отто отрезал Луи большой палец на ноге. В память об этом происшествии Линкены решили сохранить палец и опустить его в банку с алкоголем.

Прошло полвека, и эту банку обнаружил капитан Дик Стивенсон, который решил привезти ее в Доусон. Неизвестно, как палец, пролежавший десятилетия в алкоголе, стал ингредиентом фирменного коктейля Sourdough Saloon, но факты говорят сами за себя. Тысячи посетителей бара уже попробовали этот странный напиток.

dawsoncity.ca

Что любопытно, в Sourtoe Cocktail, который сейчас подают в баре, уже как минимум восьмой палец. Все остальные, по словам сотрудников заведения, бесследно исчезли. А новые пальцы жертвуют неравнодушные гости.

3 самых странных блюда в Турции: видео

Как оказалось, первый палец в 1980-х случайно проглотил шахтер. В те времена было принято не просто выпить коктейль, но и подержать палец во рту.

Чтобы таких инцидентов не повторялось вновь, бар ввел штраф в размере 500 долларов. Но в 2013 году наглый посетитель зашел в заведение, выпил коктейль, проглотил палец и оставил на барной стойке купюру номиналом в 500 долларов. После этого штраф увеличили до 2500 долларов.

Сегодня палец уже не нужно держать во рту. Достаточно лишь прикоснуться к нему губами. В таком случае посетитель становится членом коктейльного клуба и даже получает специальный сертификат.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители