Где подают коктейль с пальцем ноги и как он выглядит

В мире миллионы разных баров. И у многих из них есть свои "фишки" для привлечения посетителей. К примеру, в канадском городе Доусон бар Sourdough Saloon предлагает посетителям выпить коктейль с пальцем ноги. Подробнее об этом напитке – в материале "Рамблера".

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Если верить легенде, в 20-е годы XX века торговцы ромом Луи и Отто Линкен попали в сильную метель. Братья так сильно замерзли, что Луи отморозил пальцы на ногах. Чтобы не развилась гангрена, Отто отрезал Луи большой палец на ноге. В память об этом происшествии Линкены решили сохранить палец и опустить его в банку с алкоголем.

Прошло полвека, и эту банку обнаружил капитан Дик Стивенсон, который решил привезти ее в Доусон. Неизвестно, как палец, пролежавший десятилетия в алкоголе, стал ингредиентом фирменного коктейля Sourdough Saloon, но факты говорят сами за себя. Тысячи посетителей бара уже попробовали этот странный напиток.

dawsoncity.ca

Что любопытно, в Sourtoe Cocktail, который сейчас подают в баре, уже как минимум восьмой палец. Все остальные, по словам сотрудников заведения, бесследно исчезли. А новые пальцы жертвуют неравнодушные гости.

Как оказалось, первый палец в 1980-х случайно проглотил шахтер. В те времена было принято не просто выпить коктейль, но и подержать палец во рту.

Чтобы таких инцидентов не повторялось вновь, бар ввел штраф в размере 500 долларов. Но в 2013 году наглый посетитель зашел в заведение, выпил коктейль, проглотил палец и оставил на барной стойке купюру номиналом в 500 долларов. После этого штраф увеличили до 2500 долларов.