5 странностей британцев, которые вводят приезжих в ступор

У жителей разных стран разные странности, которые понять туристам бывает крайне сложно. Подробнее о вещах, которые отличают британцев от других народов и вводят в ступор приезжих – в материале "Рамблера".

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Одежда не по погоде

Промозглым холодным днем на улице можно встретить человека, одетого в толстовку и босоножки. При этом британцы из тех, кто в любую погоду носит с собой шарф. Очевидно, такая манера одеваться связана с непредсказуемостью местного климата.

Бережливость

Британцы крайне бережливы, а порой даже скупы. И это касается всех сфер жизни. К примеру, если в России, принимая гостей, хозяйка накрывает пышный стол, то в Великобритании женщина скорее всего поставит на стол ровно столько булочек, сколько гостей ожидается – каждому по одной.

Десятки акцентов

Даже если пару городов разделяет всего 20-30 километров, акценты их жителей уже могут различаться. Более того, британцы способны по акценту выявить классовую принадлежность человека, узнать, в каком городе он учился и какую школу окончил.

Отсутствие критики

Британцы не из тех, кто в лоб раскритикует вас или вашу идею. Они скорее будут сдержанны и уклончивы. К примеру, если вы спросите мнения англичанина о своем наряде и услышите: "Да, ты хорошо в нем выглядишь", – не стоит быть уверенным в том, что вам сказали правду.

Любовь к сандвичам