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1 час назад

Что известно о проклятом отеле, который строили 30 лет

Мира Маркина

Отель Рюген в Северной Корее планировался как архитектурный шедевр, но в итоге получил звание проклятого. Подробнее о том, почему гигантская гостиница так и не открыла двери посетителям – в материале "Рамблера".

Что известно о проклятом отеле, который строили 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

100-этажный отель мог бы стать самым высоким на планете, но судьба распорядилась иначе. К строительству гостинице Рюген приступили в 1987 году. В те годы у Северной Кореи были большие планы на будущее: власти предполагали, что в Рюгене будут жить гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который должен был состояться в 1989 году.

В 80-х жизнь в КНДР сильно отличалась от той, про какую мы знаем сегодня. Жители коммунистических государств часто ездили сюда отдыхать, в стране было много пустынных пляжей, парков развлечений, международных детских лагерей и ресторанов с местной кухней.

Планы на Рюген были амбициозными. Гостиницу задумывали как архитектурный шедевр, высота которого должна была составить 330 метров. Три тысячи номеров, семь ресторанов и, конечно, обзорные площадки с видом на Северную Корею – таким Рюген видели проектировщики.

Лишь в 2009 году по высоте Рюген опередил отель "Башня Розы" в ОАЭ. Вот только гостиница в Дубае уже успела принять тысячи туристов, в то время, как Рюген ни разу не использовался по назначению.

В 1992 году строительство прекратили из-за экономического кризиса в стране. В конце 90-х годов недостроенное здание посетила делегация Торговой палаты Европейского союза. Эксперты пришли к выводу, что небоскреб не поддается реконструкции. К числу конструктивных недостатков были отнесены искривленные шахты лифтов.

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В конце концов здание осталось на стадии "заморозки". Ни одна из международных гостиничных компаний не решилась начать бизнес в КНДР, опасаясь санкций. Непонятно, решатся ли власти Северной Кореи запускать отель в эксплуатацию. Однако в любом случае демонтаж гостиницы обойдется крайне дорого.

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