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2 часа назад

Как не прослыть дураком, если вы оказались в Болгарии

Мира Маркина

Язык и алфавит болгар могут быть пугающими, а культура – показаться странной. Но Болгария все равно остается страной, привлекательной для туристов. Планируете ли вы посетить ее из-за вкусной балканской кухни или возможности совершить экскурсию по древнеримским руинам, эта статья «Рамблера» поможет вам избежать неловких ситуаций во время поездки.

Как не прослыть дураком, если вы оказались в Болгарии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Кстати о болгарском алфавите. Он в некотором смысле похож на русский, но не стоит говорить об этом местным жителям. Они могут обидеться. В стране даже ежегодно празднуют День кириллицы и болгарской культуры – 24 мая.

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В большинстве стран вы киваете головой, когда говорите «да», качаете ей из стороны в сторону, если говорите «нет». Люди во многих балканских странах поступают наоборот. Это сбивает с толку многих путешественников.

Если болгарин приглашает вас на вечеринку или ужин к себе домой, то здесь принято приносить подарок хозяину. Вы можете преподнести спиртное, шоколад или цветы — не нужно тратиться на дорогой презент.

Не ожидайте безупречного сервиса и забудьте о правиле «клиент всегда прав». При этом хотя в Болгарии не принято давать чаевые, персонал ресторанов чаще всего ожидает вознаграждения.

Не используйте евро или доллары. В некоторых ресторанах и магазинах в курортной зоне вам могут позволить расплачиваться евро. Однако не ожидайте справедливого обменного курса. В Болгарии есть своя валюта — лев. Экономьте деньги, используя денежные переводы и обменники.

Кстати обсуждать то, как все “дешево” в этой стране – дурной тон. Местные жители нередко иронизируют над экономической и политической ситуацией в стране. Но прямолинейный болгарин может высказать все, что о вас думает, если вы попробуете устроить дискуссию на тему устройства Болгарии.

Странные законы Кубы, о которых нужно знать

Купите медицинскую страховку для путешествий. Ваша домашняя страховка не покрывает неотложную медицинскую помощь за границей. Но вы можете найти доступную туристическую страховку, которая покроет ваши медицинские счета в Болгарии.

Выучите несколько основных болгарских фаз. Во-первых, что в России, что за рубежом к людям вежливым относятся более тепло. Во-вторых, только 25% болгар говорят по-английски. Так что вероятность, что вас поймут везде и всюду, невелика.

Помните о болгарском подоходном налоге. Пребывание в Болгарии более 183 дней автоматически делает вас ее налоговым резидентом. Незнание этого закона не освободит вас от ответственности и уплаты налогов.

Заплатить придется и за движение по автострадам. Они в Болгарии платные. Однако вы не найдете традиционных пунктов взимания платы, как в России. Вместо этого в Болгарии используется электронная система учета. Вы вводите регистрационный номер своего автомобиля онлайн, и это позволяет вам ездить по шоссе на законных основаниях.

Еще немного о законах. В 2015 году мэр Варны запретил публичное употребление алкоголя в этом городе. То есть, пить в каких-либо парках, на улицах или в любых общественных местах на открытом воздухе нельзя. Так что прежде чем открыть банку пива на ближайшей лавочку, убедитесь, что распитие алкоголя публично не запрещено законом.

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