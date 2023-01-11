Как не прослыть дураком, если вы оказались в Болгарии

Язык и алфавит болгар могут быть пугающими, а культура – показаться странной. Но Болгария все равно остается страной, привлекательной для туристов. Планируете ли вы посетить ее из-за вкусной балканской кухни или возможности совершить экскурсию по древнеримским руинам, эта статья «Рамблера» поможет вам избежать неловких ситуаций во время поездки.

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Кстати о болгарском алфавите. Он в некотором смысле похож на русский, но не стоит говорить об этом местным жителям. Они могут обидеться. В стране даже ежегодно празднуют День кириллицы и болгарской культуры – 24 мая.

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В большинстве стран вы киваете головой, когда говорите «да», качаете ей из стороны в сторону, если говорите «нет». Люди во многих балканских странах поступают наоборот. Это сбивает с толку многих путешественников.

Если болгарин приглашает вас на вечеринку или ужин к себе домой, то здесь принято приносить подарок хозяину. Вы можете преподнести спиртное, шоколад или цветы — не нужно тратиться на дорогой презент.

Не ожидайте безупречного сервиса и забудьте о правиле «клиент всегда прав». При этом хотя в Болгарии не принято давать чаевые, персонал ресторанов чаще всего ожидает вознаграждения.

Не используйте евро или доллары. В некоторых ресторанах и магазинах в курортной зоне вам могут позволить расплачиваться евро. Однако не ожидайте справедливого обменного курса. В Болгарии есть своя валюта — лев. Экономьте деньги, используя денежные переводы и обменники.

Кстати обсуждать то, как все “дешево” в этой стране – дурной тон. Местные жители нередко иронизируют над экономической и политической ситуацией в стране. Но прямолинейный болгарин может высказать все, что о вас думает, если вы попробуете устроить дискуссию на тему устройства Болгарии.

Купите медицинскую страховку для путешествий. Ваша домашняя страховка не покрывает неотложную медицинскую помощь за границей. Но вы можете найти доступную туристическую страховку, которая покроет ваши медицинские счета в Болгарии.

Выучите несколько основных болгарских фаз. Во-первых, что в России, что за рубежом к людям вежливым относятся более тепло. Во-вторых, только 25% болгар говорят по-английски. Так что вероятность, что вас поймут везде и всюду, невелика.

Помните о болгарском подоходном налоге. Пребывание в Болгарии более 183 дней автоматически делает вас ее налоговым резидентом. Незнание этого закона не освободит вас от ответственности и уплаты налогов.

Заплатить придется и за движение по автострадам. Они в Болгарии платные. Однако вы не найдете традиционных пунктов взимания платы, как в России. Вместо этого в Болгарии используется электронная система учета. Вы вводите регистрационный номер своего автомобиля онлайн, и это позволяет вам ездить по шоссе на законных основаниях.