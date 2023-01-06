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16 минут назад

Озеро в Танзании, которое превращает птиц в камень: видео

Стелла Шмель

Озеро Натрон на севере Танзании является настоящим природным феноменом. Этот невероятной красоты розовый водоем смертельно опасен для живых существ, но при этом он стал местом гнездования розовых фламинго.

Из-за высокого уровня щелочности и высокой температуры воды, достигающей 60 градусов Цельсия, живые существа, которые попадают в воду, мгновенно умирают, а их останки минерализуются и превращаются в камень. Если человек дотронется до воды, то его кожа получит очень сильный ожог и покроется волдырями.

Озеро стоит увидеть в составе экскурсии с квалифицированным гидом, который покажет водоем с безопасного расстояния.

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Подробнее об озере смотрите в видео.

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