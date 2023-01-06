Озеро в Танзании, которое превращает птиц в камень: видео

Озеро Натрон на севере Танзании является настоящим природным феноменом. Этот невероятной красоты розовый водоем смертельно опасен для живых существ, но при этом он стал местом гнездования розовых фламинго.

Из-за высокого уровня щелочности и высокой температуры воды, достигающей 60 градусов Цельсия, живые существа, которые попадают в воду, мгновенно умирают, а их останки минерализуются и превращаются в камень. Если человек дотронется до воды, то его кожа получит очень сильный ожог и покроется волдырями.

Озеро стоит увидеть в составе экскурсии с квалифицированным гидом, который покажет водоем с безопасного расстояния.

Подробнее об озере смотрите в видео.