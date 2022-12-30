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25 минут назад

Почему хоть раз в жизни нужно увидеть Пакистан

Катерина Саломе

Эта страна на юге Азии, как правило, вызывает довольно спорные ассоциации. Не так давно она была не очень надежной для путешествий, однако сейчас ситуация с безопасностью обстоит куда лучше. О том, почему стоит поехать в Пакистан, расскажет «Рамблер».

Почему хоть раз в жизни нужно увидеть Пакистан
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
В Пакистане невероятно захватывающие виды. Причем, в первую очередь, страна может похвастаться именно разнообразием своих пейзажей. От снежных и зеленых гор до золотых пустынь. Горы заслуживают отдельного внимания. Значительная часть Гималайского горного хребта проходит через северную часть Пакистана. А гора К2, также известная как Годвин-Остин – это вторая самая высокая гора в мире после Эвереста. К популярным туристическим местам с удивительными местами относятся:
  • пустыня Тар,
  • Мохенджо-Даро,
  • налтарская долина,
  • ледник Балторо,
  • дамба Тарбела,
  • ормарский пляж,
  • Кунд Малир.

Мохенджо-Даро – одно из наибольших древнейших городов в мире и одно из крупнейших поселений долины Инд. Расположено древнее поселение в пакистанской провинции Синд, и до 1920 года располагалось под землей. Основан город был в XXVI-XXV веках до нашей эры, а заброшен в XIX до нашей эры. В 1980 году Мохенджо-Даро был внесен в список ЮНЕСКО.

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Дамба Тарбела – это самое большое водохранилище в мире. Ее высота составляет 143 метра, и охватывает площадь 250 квадратных километров. Плотина была построена в 1976 году, и на данный момент используется для производства гидроэлектроэнергии.

Помимо вышеперечисленного, в Пакистане обитает несколько видов редких животных. В том числе и гангский дельфин, являющийся вымирающим видом речных дельфинов. На данный момент такие особи обитают только на территории Пакистана, оттого являются национальным символом

Заграница,ЮНЕСКО,
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