Почему хоть раз в жизни нужно увидеть Пакистан

Эта страна на юге Азии, как правило, вызывает довольно спорные ассоциации. Не так давно она была не очень надежной для путешествий, однако сейчас ситуация с безопасностью обстоит куда лучше. О том, почему стоит поехать в Пакистан, расскажет «Рамблер».

пустыня Тар,

Мохенджо-Даро,

налтарская долина,

ледник Балторо,

дамба Тарбела,

ормарский пляж,

Кунд Малир. В Пакистане невероятно захватывающие виды. Причем, в первую очередь, страна может похвастаться именно разнообразием своих пейзажей. От снежных и зеленых гор до золотых пустынь. Горы заслуживают отдельного внимания. Значительная часть Гималайского горного хребта проходит через северную часть Пакистана. А гора К2, также известная как Годвин-Остин – это вторая самая высокая гора в мире после Эвереста. К популярным туристическим местам с удивительными местами относятся:

Мохенджо-Даро – одно из наибольших древнейших городов в мире и одно из крупнейших поселений долины Инд. Расположено древнее поселение в пакистанской провинции Синд, и до 1920 года располагалось под землей. Основан город был в XXVI-XXV веках до нашей эры, а заброшен в XIX до нашей эры. В 1980 году Мохенджо-Даро был внесен в список ЮНЕСКО.

Дамба Тарбела – это самое большое водохранилище в мире. Ее высота составляет 143 метра, и охватывает площадь 250 квадратных километров. Плотина была построена в 1976 году, и на данный момент используется для производства гидроэлектроэнергии.