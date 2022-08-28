Почему Бангкок нужно посетить каждому

Столица королевства Таиланда, город вечных камней, улыбок и небоскребов, название которого занесено в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное — все это Бангкок (Крунг Тхеп Маха Накхон) в дословном переводе с тайского “Город Ангелов”. Ваше познание Таиланда не состоится в полной мере, если вы не посетите Бангкок. “Рамблер” расскажет, почему там нужно побывать всем.

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В настоящее время столица королевства — это синтез древнейших традиций и праздных ночных развлечений. Здесь удивительным образом объединены аутентичность местных рынков и деловой стиль мегаполиса.

В городе сосредоточено культурное и религиозное наследие так почитаемое в Таиланде: самые знаменитые буддийские храмы, королевские дворцы и прекрасные парки.

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Для гурманов Бангкок — настоящее открытие, где можно не только вкусно и изысканно поесть, но и отправиться на гастрономическую экскурсию по уличным кафе с дегустацией тайской кухни.

Также мегаполис является идеальным местом для шоппинга. Рынки, небольшие частные лавки, торговые центры и роскошные магазины в районе Сиам удивят вас своим изобилием ассортимента и ценой.