Почему в Грузии платные лифты

Грузия – одна из самых популярных стран для путешествий среди россиян. И неспроста: любители природы здесь могут отправиться в горы, а остальные – затеряться в колоритных улочках местных городов, тут очень вкусно и красиво, а еще для поездки в Грузию не нужна виза.

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Но как и в любой другой стране в Грузии есть свои особенности, которые удивляют приезжих. Одна из них – платные лифты. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

Следует отметить, что платные лифты в Грузии не повсеместное явление. Но тем не менее во многих домах с ними можно столкнуться. Помимо Грузии такие лифты еще встречаются в Казахстане.

Подъем на лифте в среднем стоит 5-10 тетри (грузинских копеек) – это 2-3 рубля. От количества этажей, которые вам нужно преодолеть, подъем не зависит. Иногда приходится платить и за подъем, и за спуск, иногда спуститься можно бесплатно.

Чтобы расплатиться за подъем, нужно опустить монетку в специальную железную "коробочку" в лифте, которая расположена рядом с кнопками этажей. Только после оплаты лифт поедет. Но почему лифты платные? Дело в том, что таким образом власти собирают плату за обслуживание лифта. В России преимущественно люди ежемесячно платят за содержание жилого помещения – в эту сумму входит обслуживание лифта, если он имеется в доме. В Грузии это не предусмотрено, поэтому на помощь приходят платные лифты.

Что любопытно, если в лифте одновременно едет несколько человек, расплачивается тот, кто едет выше всех. Остальные после поездки спускаются вниз пешком, если лифт не останавливается на промежуточных этажах.

Многие грузины платят за лифт исправно, но есть и те, кто предпочитает хитрить. Так, лифт можно обмануть, если продырявить монету, вставить в нее веревку и вернуть после того, как лифт поедет.