Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
2 часа назад

Почему в Грузии платные лифты

Мира Маркина

Грузия – одна из самых популярных стран для путешествий среди россиян. И неспроста: любители природы здесь могут отправиться в горы, а остальные – затеряться в колоритных улочках местных городов, тут очень вкусно и красиво, а еще для поездки в Грузию не нужна виза.

Почему в Грузии платные лифты
Фото: UnsplashUnsplash

Но как и в любой другой стране в Грузии есть свои особенности, которые удивляют приезжих. Одна из них – платные лифты. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

Следует отметить, что платные лифты в Грузии не повсеместное явление. Но тем не менее во многих домах с ними можно столкнуться. Помимо Грузии такие лифты еще встречаются в Казахстане.

Подъем на лифте в среднем стоит 5-10 тетри (грузинских копеек) – это 2-3 рубля. От количества этажей, которые вам нужно преодолеть, подъем не зависит. Иногда приходится платить и за подъем, и за спуск, иногда спуститься можно бесплатно.

Чтобы расплатиться за подъем, нужно опустить монетку в специальную железную "коробочку" в лифте, которая расположена рядом с кнопками этажей. Только после оплаты лифт поедет. Но почему лифты платные? Дело в том, что таким образом власти собирают плату за обслуживание лифта. В России преимущественно люди ежемесячно платят за содержание жилого помещения – в эту сумму входит обслуживание лифта, если он имеется в доме. В Грузии это не предусмотрено, поэтому на помощь приходят платные лифты.

8 мест, которые нужно посетить в Грузии: видео

Что любопытно, если в лифте одновременно едет несколько человек, расплачивается тот, кто едет выше всех. Остальные после поездки спускаются вниз пешком, если лифт не останавливается на промежуточных этажах.

Многие грузины платят за лифт исправно, но есть и те, кто предпочитает хитрить. Так, лифт можно обмануть, если продырявить монету, вставить в нее веревку и вернуть после того, как лифт поедет.

Другой способ подойдет тем, кто живет семьей: зайдя в лифт внизу, нужно позвонить человеку, находящемуся дома, и попросить его вызвать лифт на этаж.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители