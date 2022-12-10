Блогер Artemray поделился в TikTok списком мест, которые обязательно нужно посетить туристам во время поездки в Грузию. Эти места являются историческими и архитектурными памятниками, а осмотреть их можно всего за несколько дней.

Включите эти локации в свой маршрут заранее, чтобы разнообразить поездку и наполнить ее незабываемыми впечатлениями.

Обязательно добавьте в список планов посещение старинного города Цхалтубо, который считается одним из главных лечебных курортов Грузии. На территории города находятся лечебные минеральные источники и старинные санатории.

Подробнее об остальных местах, которые обязательно нужно посетить во время поездки в Грузию, смотрите в видео.