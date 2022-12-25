Айсризенвельт: где находится самая большая ледяная пещера

Расположенная в Австрии, в городке Верфен, ледяная пещера, Айсризенвельт — естественного происхождения. Находится она в горе Хохкогель, которая является частью Альп. Подробнее об истории открытия и туристических маршрутах по Айсризенвельту расскажет «Рамблер».
О существовании грота местные знали давно, но из-за суеверий туда никто не решался ходить, поскольку верили, что внутри него находятся врата ада. А потому считается, что первопроходцем стал Антон Поссельт, в 1879 году. Статья о его открытии была опубликована в тематическом журнале об альпинизме, однако об этом быстро забыли. В 1912 году дело Антона продолжил Александр фон Мерк. Однако вскоре, Александр погиб во время первой мировой войны, а урна с его прахом сейчас находится в пещере, в его хижине. В 1920 году появилась первая исследовательская база, а за ней и первые туристы. Причем, раньше, чтобы добраться до горы, нужно было пройти почти два часа пешком. Сейчас же туристов отвозят на место на фуникулере.
В ходе экскурсии посетителям показывают только первый километр, поскольку остальные 39 занимают известняковые породы. Однако, даже несмотря на маленькое, в сравнении с габаритами пещеры, пространство для прогулки, пришедших посмотреть грот ждет много интересного. Путешествие по Айсризенвельту доступно для путешественников только с мая по октябрь, поскольку горная местность Альп теплой погодой похвастаться не может. Зимой – так уж точно. Во время похода гостям показывают ледяную набережную, замок Гимира, хижину Александра Мерка и ледовый дворец, который находится на глубине 400 метров. Продолжительность тура – 1 час 15 минут. Перед поездкой важно позаботиться о теплой одежде и нескользящей обуви, поскольку маршрут пролегает на больших перепадах высоты.