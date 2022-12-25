Айсризенвельт: где находится самая большая ледяная пещера

О существовании грота местные знали давно, но из-за суеверий туда никто не решался ходить, поскольку верили, что внутри него находятся врата ада. А потому считается, что первопроходцем стал Антон Поссельт, в 1879 году. Статья о его открытии была опубликована в тематическом журнале об альпинизме, однако об этом быстро забыли. В 1912 году дело Антона продолжил Александр фон Мерк. Однако вскоре, Александр погиб во время первой мировой войны, а урна с его прахом сейчас находится в пещере, в его хижине. В 1920 году появилась первая исследовательская база, а за ней и первые туристы. Причем, раньше, чтобы добраться до горы, нужно было пройти почти два часа пешком. Сейчас же туристов отвозят на место на фуникулере.