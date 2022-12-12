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1 час назад

Единственная страна в мире, где нет комаров

Диана Товсепова

C наступлением теплого времени года мы все страдаем от комаров: используем специальные лосьоны, жжем избавляющие от них картриджи и всеми силами пытаемся избавиться от назойливых насекомых. Но, как оказалось, на свете есть страна, свободная от комаров. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Единственная страна в мире, где не бывает комаров
Фото: PxherePxhere

Комары на сегодняшний день являются самыми смертоносными животными на земле , распространяя болезни, которые ежегодно убивают около 830 000 человек в Африке, Южной Америке, Центральной Америке, Мексике и большей части Азии. Однако немногим известно, что в далекой живописной Исландии совсем нет комаров.

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Исландия, несомненно, одна из самых удивительных стран мира. Фантастическая природа, культура и история делают маленький остров таким уникальным. Здесь есть невероятные водопады , один из самых больших ледников в Европе, действующие вулканы, Северное сияние. Но вот комаров здесь нет.

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Есть две теории о том, почему в Исландии нет комаров. Наиболее вероятно, что погодные условия страны просто неблагоприятны для комаров. Несмотря на то, что комары могут выдерживать низкие температуры арктической зимы, они не в состоянии приспособиться к исландской погоде. В течение года бывает три основных заморозка, что делает невозможным размножение комаров ни в одном озере Исландии. Прежде чем они созреют, чтобы иметь возможность размножаться, снова приходит холод, замораживая воду, из которой они должны выйти.

Для размножения комарам нужны определенные условия. Они могут размножаться в жаркой и влажной среде, но в то же время могут жить и в холодном климате. Исландский климат, однако, слишком нестабилен для них, и эти насекомые не могут выжить.

Другая теория заключается в том, что вода и почва в Исландии имеют химический состав, неблагоприятный для комаров. Однако глобальное потепление постоянно вызывает изменения климата. Это также может повлиять на появление комаров в Исландии. Средняя температура воздуха растет, в Исландии появились новые виды насекомых. Таких раньше там не было. При таком сценарии комары вскоре смогут размножаться и в Исландии.

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