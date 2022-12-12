Единственная страна в мире, где не бывает комаров

C наступлением теплого времени года мы все страдаем от комаров: используем специальные лосьоны, жжем избавляющие от них картриджи и всеми силами пытаемся избавиться от назойливых насекомых. Но, как оказалось, на свете есть страна, свободная от комаров. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Комары на сегодняшний день являются самыми смертоносными животными на земле , распространяя болезни, которые ежегодно убивают около 830 000 человек в Африке, Южной Америке, Центральной Америке, Мексике и большей части Азии. Однако немногим известно, что в далекой живописной Исландии совсем нет комаров.
Исландия, несомненно, одна из самых удивительных стран мира. Фантастическая природа, культура и история делают маленький остров таким уникальным. Здесь есть невероятные водопады , один из самых больших ледников в Европе, действующие вулканы, Северное сияние. Но вот комаров здесь нет.
Есть две теории о том, почему в Исландии нет комаров. Наиболее вероятно, что погодные условия страны просто неблагоприятны для комаров. Несмотря на то, что комары могут выдерживать низкие температуры арктической зимы, они не в состоянии приспособиться к исландской погоде. В течение года бывает три основных заморозка, что делает невозможным размножение комаров ни в одном озере Исландии. Прежде чем они созреют, чтобы иметь возможность размножаться, снова приходит холод, замораживая воду, из которой они должны выйти.
Для размножения комарам нужны определенные условия. Они могут размножаться в жаркой и влажной среде, но в то же время могут жить и в холодном климате. Исландский климат, однако, слишком нестабилен для них, и эти насекомые не могут выжить.
Другая теория заключается в том, что вода и почва в Исландии имеют химический состав, неблагоприятный для комаров. Однако глобальное потепление постоянно вызывает изменения климата. Это также может повлиять на появление комаров в Исландии. Средняя температура воздуха растет, в Исландии появились новые виды насекомых. Таких раньше там не было. При таком сценарии комары вскоре смогут размножаться и в Исландии.