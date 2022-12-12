Что известно о китайской деревне, в которой каждый житель миллионер

Китай удивляет туристов множеством вещей. Одна из них –деревня миллионеров Хуаси (ее также именуют Деревней №1), в которой каждый житель живет в просторном коттедже, имеет в гараже дорогой автомобиль, а на банковском счету внушительное состояние. Подробнее об этом необычном поселении – в материале "Рамблера".

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Начало деревне миллионеров положил секретарь парткома У Женьбао, который встал во главе населенного пункта в 60-е годы XX века. Женьбао был расстроен низким уровнем жизни местных и решился на кардинальные изменения. Прежде всего он построил текстильную фабрику, которая уже в 1970-м начала приносить прибыль.

В течение следующих 20 лет деревня развивалась стремительно. В окрестностях Хуаси появилось еще восемь предприятий, а территория населенного пункта охватила еще 12 деревень.

В данный момент Хуаси ежегодно привлекает 4 миллиарда долларов инвестиций. Здесь проживает 35 тысяч китайцев и еще 25 тысяч трудовых мигрантов. В центре деревни расположен 328-метровый небоскрёб с элитным отелем на 800 номеров. Остальные улицы одинаковые – они усеяны идентичными домами площадью от 400 до 600 квадратных метров с ухоженной территорией и охраной.

Что любопытно, 20% от годовой прибыли Хуаси поступает на счет жителей деревни – при этом неважно, сколько им лет. В среднем, за счет этого каждый житель получает 14 тысяч долларов. Вдобавок к этому местные обеспечены завидным пакетом льгот, а именно:

субсидии на питание

бесплатная медицина и образование

жилье по достижении 18 лет

финансовая помощь пожилым людям

дополнительные пособия в 3000 юаней

И это еще не все.

За счет такой поддержки государства каждой семье удалось накопить немаленькое состояние. Самый скромный капитал в Хуаси – 400 000 долларов. Однако всеми этими льготами и привилегиями китайцы могут пользоваться лишь пока живут в Хуаси.

Кроме того, материальное благополучие не дает им почивать на лаврах. Напротив, местные работают без выходных, праздников и почти не берут отпуска. Получается, что им даже не на что потратить свои накопления.