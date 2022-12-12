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1 час назад

Что известно о китайской деревне, в которой каждый житель миллионер

Мира Маркина

Китай удивляет туристов множеством вещей. Одна из них –деревня миллионеров Хуаси (ее также именуют Деревней №1), в которой каждый житель живет в просторном коттедже, имеет в гараже дорогой автомобиль, а на банковском счету внушительное состояние. Подробнее об этом необычном поселении – в материале "Рамблера".

Что известно о китайской деревне, в которой каждый житель миллионер
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

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Начало деревне миллионеров положил секретарь парткома У Женьбао, который встал во главе населенного пункта в 60-е годы XX века. Женьбао был расстроен низким уровнем жизни местных и решился на кардинальные изменения. Прежде всего он построил текстильную фабрику, которая уже в 1970-м начала приносить прибыль.

В течение следующих 20 лет деревня развивалась стремительно. В окрестностях Хуаси появилось еще восемь предприятий, а территория населенного пункта охватила еще 12 деревень.

В данный момент Хуаси ежегодно привлекает 4 миллиарда долларов инвестиций. Здесь проживает 35 тысяч китайцев и еще 25 тысяч трудовых мигрантов. В центре деревни расположен 328-метровый небоскрёб с элитным отелем на 800 номеров. Остальные улицы одинаковые – они усеяны идентичными домами площадью от 400 до 600 квадратных метров с ухоженной территорией и охраной.

Что любопытно, 20% от годовой прибыли Хуаси поступает на счет жителей деревни – при этом неважно, сколько им лет. В среднем, за счет этого каждый житель получает 14 тысяч долларов. Вдобавок к этому местные обеспечены завидным пакетом льгот, а именно:

  • субсидии на питание
  • бесплатная медицина и образование
  • жилье по достижении 18 лет
  • финансовая помощь пожилым людям
  • дополнительные пособия в 3000 юаней

И это еще не все.

За счет такой поддержки государства каждой семье удалось накопить немаленькое состояние. Самый скромный капитал в Хуаси – 400 000 долларов. Однако всеми этими льготами и привилегиями китайцы могут пользоваться лишь пока живут в Хуаси.

Кроме того, материальное благополучие не дает им почивать на лаврах. Напротив, местные работают без выходных, праздников и почти не берут отпуска. Получается, что им даже не на что потратить свои накопления.

Экология деревни также оставляет желать лучшего. Большую часть времени деревня окутана дымом от близлежащих производств. За последние годы властям пришлось закрыть пять фабрик и потратить на утилизацию вредных химических отходов 50 миллионов долларов.

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