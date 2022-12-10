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42 минуты назад

В каком городе кормление голубей стало незаконным

Диана Товсепова

Во многих странах существуют правила, о которых простой турист может попросту не знать. Например, запрещено вывозить статуэтки Будды из Таиланда или перекусывать на общественных площадях в Италии.

В каком городе незаконно кормить голубей
Фото: PxherePxhere

Раздел 486 кодекса муниципальной полиции американского города Сан-Франциско запрещает кормление голубей.

Так, власти приняли решение запретить кормление любой птицы или дикого животного незаконным из-за негативного воздействия, которое оно оказывает на птиц.

Перекармливая птиц люди оказывают им медвежью услуга. Так, они, скорее всего, станут зависимыми от людей и потеряют свою естественную способность добывать пищу.

В Европе туриста оштрафовали за перекус мороженным

Нарушители этого закона могут быть оштрафованы на сотни долларов и привлечены к ответственности.

Поэтому, если вы окажетесь в Сан-Франциско, то хлебные крошки лучше оставить при себе.

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