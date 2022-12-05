5 фактов о жизни в Каире, которые поражают туристов

Египет – одна из излюбленных стран для отдыха среди россиян. Многие туристы стараются посетить не только курорты на побережье, но также столицу Египта Каир. Подробнее о том, какие вещи в этом городе способны удивить туриста – в материале "Рамблера".
В Египте используются индо-арабские цифры, поэтому удивляться незнакомым знакам на лобовом стекле автобусов не стоит. Лучше сохраните в смартфоне обозначение тех или иных цифр, чтобы точно знать, по какому маршруту проследует автобус.
В метро Каира стоят специальные автоматы, с помощью которых можно взвеситься и измерить давление.
На улицах Каира можно купить овец, кур и... голубей. В Египте эти птицы считаются деликатесом.
Если в доме нет лифта, египтяне скорее предпочтут поднять мелкую покупку с улицы при помощи корзинки на веревке, чем сами спустятся вниз.
В то время как туристки приезжают в Египет, чтобы как следует загореть и придать коже бронзовый оттенок, сами египтянки скупают крема, осветляющие кожу. Вы наверняка увидите их в косметических магазинах.