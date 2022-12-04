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4 часа назад

Что делать зимой в Алма-Ате

Мира Маркина

Казахстан — популярное сейчас направление у россиян. Если вы вдруг оказались в Алма-Ате, здесь есть чем заняться в зимнее время года, ведь буквально в 20 минутах от центра города находятся горы. Рассказываем, куда пойти.

Что делать зимой в Алма-Ате
Фото: pxhere.compxhere.com

Высокогорный каток "Медеу"

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"Медеу" — отличное место для того, чтобы провести день, катаясь на коньках с видом на горы. Каток находится на высоте 1691 метров над уровнем моря. В выходные он работает с 9:00 до 00:00, в будни — с 10:00 до 23:00. Вход по сеансам. Купить билет можно заранее на сайте катка.

Горнолыжный курорт Shymbulak

Рамблер

В Алма-Ате уже открылся горнолыжный сезон. Попасть на Shymbulak можно, поднявшись на канатной дороге на самый верх с базовой станции "Медеу", это там же, где и каток. Если вы не катаетесь на горных лыжах или сноуборде, можно просто подняться на вершину. Оттуда открываются невероятные виды на горы. О стоимости билетов и режиме работы горнолыжного курорта можно узнать на официальном сайте.

Как отдохнуть зимой в Казахстане

Горячие источники "Алма-Арасан"

Рамблер

Серные термально-радоновые источники находятся в горах, на высоте 1827 метров над уровнем моря. Попасть туда можно круглый год. Температуры воды в бочках варьируется от 20,5 до 39,7 градусов.

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