Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
3 часа назад

Как отдохнуть зимой в Казахстане

Мира Маркина

Путеводители уверяют, что лучшее время для путешествий в Казахстан – весна и осень. В эти сезоны в стране, как правило, максимально комфортный климат: нет изнуряющей жары или крепких морозов.

Как отдохнуть зимой в Казахстане
Фото: UnsplashUnsplash

Однако, если вы решили отправиться в Казахстан зимой, то также едва ли пожалеете об этом. Вам нужно лишь запастись теплыми вещами, а природа, вкусная еда и гостеприимство местных позаботятся обо всем остальном.

Подробнее о том, чем заняться в Казахстане с декабря по февраль – в материале "Рамблера".

Что надо знать о Казахстане: видео

Туркестан

Unsplash

Этот древний город подойдет тем, кто не терпит морозов. Средняя температура в холодное время года здесь +2 градуса. В Туркестане можно посетить премиум-парк аттракционов с этническим уклоном Karavansaray, отправиться на изучение руин Саурана и обойти все местные мавзолеи.

Кольсай

Unsplash

Посетив эти горные озера, можно телепортироваться в настоящую зимнюю сказку. В 10 километрах от Кольсая, на озере Каинды, находится затопленный сосновый лес, который растет прямо из воды. Вблизи Кольсая есть несколько уютных отелей, которые позволят наслаждаться удивительными видами прямиком из панорамных окон.

Бурабай

Unsplash

Неподалеку от Астаны расположился национальный парк "Бурабай". Сама столица Казахстана не может похвастаться богатой растительностью, но "Бурабай" восполняет ее дефицит сполна. Остановитесь в одном из местных санаториев и наслаждайтесь вековыми соснами, свежим горным воздухом, а также таинственной поляной Абылай-Хана.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители