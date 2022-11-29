Как отдохнуть зимой в Казахстане

Путеводители уверяют, что лучшее время для путешествий в Казахстан – весна и осень. В эти сезоны в стране, как правило, максимально комфортный климат: нет изнуряющей жары или крепких морозов.

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Однако, если вы решили отправиться в Казахстан зимой, то также едва ли пожалеете об этом. Вам нужно лишь запастись теплыми вещами, а природа, вкусная еда и гостеприимство местных позаботятся обо всем остальном.

Подробнее о том, чем заняться в Казахстане с декабря по февраль – в материале "Рамблера".

Туркестан

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Этот древний город подойдет тем, кто не терпит морозов. Средняя температура в холодное время года здесь +2 градуса. В Туркестане можно посетить премиум-парк аттракционов с этническим уклоном Karavansaray, отправиться на изучение руин Саурана и обойти все местные мавзолеи.

Кольсай

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Посетив эти горные озера, можно телепортироваться в настоящую зимнюю сказку. В 10 километрах от Кольсая, на озере Каинды, находится затопленный сосновый лес, который растет прямо из воды. Вблизи Кольсая есть несколько уютных отелей, которые позволят наслаждаться удивительными видами прямиком из панорамных окон.

Бурабай

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