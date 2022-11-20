Три жутких столкновения пассажирских самолетов

Самолеты попадают в катастрофы крайне редко, но все-таки такое случается. Шанс попасть в чрезвычайную ситуацию, по статистике, составляет один против 52 млн, зато риск погибнуть вр время падения самолета стремится к максимальному. "Рамблер" расскажет про три жутких крушения пассажирских самолетов.

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Столкновение над Боденским озером

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Столкновение двух самолетов произошло 1 июля 2002 года. Над территорией Германии столкнулись чартерный Ту-154, принадлежавший компании «Башкирские авиалинии» и грузовой Боинг-757, направлявшийся в Нидерланды. В тот день на самолете Ту-154 летели 52 школьника, которые отправились на отдых в Испанию за успешную учебу.

Причиной катастрофы стала ошибка диспетчера из Швейцарии — Питера Нильсена. Он находился в диспетчерской один, а часть систем слежения не работала. Мужчина дал пилотам указание снижаться. Система защиты от столкновения сработала, но пилоты положились на диспетчера. Немецкий коллега Нильсена заметил ошибку, но 11 его звонков остались без ответа.

После аварии Нильсен был отстранен от службы, что показалось несправедливым Виталию Калоеву, потерявшему в катастрофе всю семью. Мужчина поехал в Швейцарию, чтобы встретиться с Питером Нильсеном. Узнав, что бывший диспетчер не раскаивается, Калоев нанес ему 12 ножевых ранений. Мужчина скончался на пороге собственного дома, а Виталий получил восемь лет тюрьмы, но вышел досрочно.

Авиакатастрофа над Гранд Каньоном

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Эта трагедия произошла более шестидесяти лет назад. 30-го июня 1956 года произошла катастрофа, которая унесла жизни более 100 пассажиров. Такое количество жертв случилось впервые за всю историю гражданской авиации.

Эта история наоборот подтверждает, что работа диспетчеров все-таки необходима. Когда она еще не была налажена, экипаж самолетов DC-7 и L-1040-54-80 решил отойти от намеченных курсов, чтобы полюбоваться красотами Гранд Каньона.

Шел дождь, поэтому пилотам пришлось уклоняться от грозовых туч и противостоять встречному ветру. В итоге, самолеты столкнулись и разлетелись на обломки в воздухе и рухнули на землю. Жертвами стали все 128 человек.

В результате трагедии властям пришлось изменить правила полетов гражданской авиации и построить больше радиолокаторов на земле, чтобы избежать подобных случаев.

Смертоносное столкновение в Индии

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В трагедии недалеко от города Чархи Дадри в Индии 12 ноября 1996 года погибло 349 человека. Пилоты казахского воздушного судна, неправильно поняли указания диспетчера и протаранили арабский Боинг.

Катастрофа случилась из-за двух факторов: неопытность экипажа Ил-76 и недостаточное знание пилотами английского языка. Казахский самолет занял неправильную высоту, и это стало фатальной ошибкой.