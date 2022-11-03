Секрет «дырявого» водохранилища в Португалии

В Португалии есть водохранилище Кончос, которое местные жители, а вслед за ними и туристы прозвали «Дырявое озеро».

Фото: legion-media legion-media

Такому названию водоем обязан странному водопаду-воронке, который льется прямо внутрь озера, и представляет собой некую воронку на его поверхности. Куда же уходит вода из «Дырявого озера» и как появилась эта достопримечательность, читайте в материале «Рамблера».

Как ни странно, эту «воронку» создала вовсе не природа. Необычный водопад в центре озера – дело рук человека. На самом деле уникальная достопримечательность – это всего лишь гидротехническая конструкция, водосброс, ведущий в резервуар.

Когда воды в водохранилище становится слишком много, она стекает в «воронку», попадает в приемный резервуар, откуда ее потом забирают для нужд окрестных городов.

Конструкция уже довольно старая, на ней часто появляется растительность, что придает ей довольно необычный вид и сходство с водопадом.