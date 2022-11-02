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32 минуты назад

Остров Ре: где искать квадратные волны

Остров Ре расположился в Атлантическом океане у западного побережья Франции. В 2006 году на острове проживало 17640 человек, которые ежедневно имели возможность любоваться океаном и его... квадратными волнами. За 16 лет численность острова изменилась, но необычные волны по сей день впечатляют как местных, так и туристов. Подробнее об этом явлении – в материале "Рамблера".

Остров Ре: где искать квадратные волны
Фото: Michel Griffon/wikipedia.orgMichel Griffon/wikipedia.org

Квадратные волны острова Ре можно наблюдать близ волнорезов местного маяка, но ключевая причина аномалии не в нем, а в хаотичном ветре. Ветер с одной стороны создает волны, которые бегут в одну сторону, и тут же ветер с другой стороны создает волны, направленные в противоположную сторону.

Сталкиваясь, волны образуют квадраты, которые в ясную погоду видны за километры от берега. Этим явлением природа, вероятно, хотела рассказать, что любит геометрию.

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Другая достопримечательность острова Ре – живописный извилистый мост длиною в три километра, соединяющий остров с материком. В остальном Ре ничем не отличается от других побережий Франции. Здесь есть все, что нужно для безмятежного отдыха: прозрачный океан, солнце, пляжи, вкусная еда и расслабленный образ жизни французов.

На острове все пользуются велосипедами. И неспроста: сто километров велосипедных дорог позволяют изучать Ре, минуя деревни, пляжи, соленые озера, леса и устричные хозяйства.

Чтобы добраться до острова Ре, нужно оказаться в Париже, а оттуда сесть на поезд или самолет до города Ла-Рошель. Далее до острова можно добраться на такси по знаменитому мосту. Пейзажи вас наверняка впечатлят.

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