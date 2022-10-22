Видно издалека: 5 признаков, которые выдают русских за границей

Узнать земляка за границей несложно, даже если на нём нет одежды с надписью Russia, а на руках татуировок в духе «Ялта-85».

Фото: Кадр из фильма "Любовь и монстры" Кадр из фильма "Любовь и монстры"

Об основных признаках россиян, которые выделяют их среди иностранцев, рассказали Алиса и Семен Лебединцевы – основатели тревел-компании Top Riders. Они уже более 6 лет живут в Штатах и занимаются организацией путешествий «под ключ».

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Внешность – «встречают по одежке»

Славянская внешность сама по себе довольно узнаваема. И пусть у каждого из нас разный цвет волос и черты лица, на уровне подсознания славяне выделяются среди представителей других народов.

Еще больше отличается стиль одежды. Иностранцы одеваются довольно скромно, не думая о том, что о них подумают другие. Пойти в пижаме в магазин или на ланч, надеть шорты с пиджаком, неглаженное платье, офисный костюм с рюкзаком, футболку под рубашку, носить одни кеды несколько лет — все это совершенно нормально для американцев и европейцев. Когда мы только переехали в Лос-Анджелес — это казалось нам странным, мы думали: неужели нельзя одеться по случаю или хотя бы высушить волосы перед выходом в свет? Спустя время, мы поняли и привыкли — так удобней и экономней по времени.

Главный мотив их наряда — удобство и практичность. Стоимость и бренд одежды — не так важны, однако большое внимание отдаётся аксессуарам. Мы часто замечаем, что как бы ни был одет американец – у него на руке почти всегда дорогие часы.

Русские — всегда одеты как «с иголочки», одежда с известными лейблами всегда сочетается с обувью, а женщины ходят на каблуках и с дорогими сумками. Скорее всего это отголоски поговорки «встречают по одёжке», поэтому русским так важно произвести первое впечатление и показать свой статус через внешний вид.

И хотя сейчас отслеживается тренд на естественность, за границей легко распознать соотечественницу по свежему маникюру и аккуратному макияжу. Не менее узнаваемы и прически — русским девушкам не сложно встать на час раньше для красивой укладки, иностранки чаще выбирают просто помыть голову перед выходом или завязать волосы в пучок. Русские мужчины чаще аккуратно подстрижены и гладко выбриты, в то время как иностранцы любят носить длинные волосы, бороды, небрежные причёски и пользуются гелем для фиксации.

Русский суровый характер

Еще одна характерная черта русских за границей — серьезность и более внимательный, глубокий взгляд. Русские туристы (особенно мужчины) скорее насторожены, молчаливы, задумчивы и даже суровы, чем поверхностно веселые иностранцы (американцы в частности). Россияне чаще смотрят в глаза человеку, оценивают его намерения и не стараются разговориться, как это принято в Америке.

Особенности языка — лучше помолчим

После 6 лет жизни в США понимаешь, что американцы — приветливая и разговорчивая нация. Сделать комплимент незнакомому человеку, заговорить о жизни с кассиром, узнать как дела у нового встречного — часть культуры. Small-talk с незнакомцем — привычное для них занятие, как и внимание к людям (даже обслуживающему персоналу в кафе или магазинах).

Случай, который нам особенно запомнился – это девушка в кафе, которая прежде чем начать разговор со своим врачом о предстоящей операции по телефону, предупредила об этом сидящих рядом посетителей. У американцев нет недоверия к миру, они чувствую себя свободно везде, поэтому такие мелочи не имеют для них значения. Однако закалка выходцев из стран бывшего СССР всё еще отслеживается в поведении, и мы более скромны и осторожны в своих действиях на людях.

Русские чаще молчат, отвечают односложно, долго думают прежде, чем сказать. Зачастую – это часть нашего характера, а иногда просто недостаточный уровень владения языком. И хотя английский все учат в школе, на практике этих знаний становится недостаточно, а иностранная манера говорить вводит в ступор многих, кто непривычен к местному диалекту.

Чаевые и манера оплаты

Оставить чаевые в США и Европе (даже если они включены в стоимость счета) — само собой разумеющееся действие. В Америке в среднем оставляют 15-25% свыше суммы счета. Для русских такие правила чужды, и за незнанием мы можем не оставить на чай или выделить на это меньшую сумму.

Часто тех, кто впервые приехал в Америку настораживает, когда официант забирает карту для оплаты с собой (в России это принято делать с беспроводного терминала при госте). Но это стандартная процедура в местных ресторанах. Американцы отдают свои карты без страха по двум причинам: первая – они привыкли к подобным правилам, и это не кажется им чем-то необычным, вторая – они практически всегда расплачиваются кредитными картами. Русские чаще используют депозитные счета. Оспорить платеж по кредитке проще — это деньги банка, который отстаивает свои интересы. На дебетовой карте — деньги клиента, и забота о них — его задача. Поэтому русские не любят оставлять свои карты без присмотра, даже если находятся в дорогом заведении.

Шоппинг — отдельная тема