В этом году россиян особенно популярен Казахстан. Оказывается, край степей хранит немало интересных для путешествий мест. Одно из них — Капчагайское водохранилище, расположенное в 70 километрах от Алматы.

Водохранилище сформировалось в середине XX века в результате строительства ГЭС. Здесь не только красиво, но и увлекательно. Приехавшие сюда смогут и порыбачить, и поплавать на сапборде и прогуляться по Городу кочевников. Смотрите видео, чтобы узнать о пяти причинах посетить это место.