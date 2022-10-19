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1 час назад

Пять причин съездить на Капчагайское водохранилище: видео

Диана Товсепова

В этом году россиян особенно популярен Казахстан. Оказывается, край степей хранит немало интересных для путешествий мест. Одно из них — Капчагайское водохранилище, расположенное в 70 километрах от Алматы.

Водохранилище сформировалось в середине XX века в результате строительства ГЭС. Здесь не только красиво, но и увлекательно. Приехавшие сюда смогут и порыбачить, и поплавать на сапборде и прогуляться по Городу кочевников. Смотрите видео, чтобы узнать о пяти причинах посетить это место.

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Ранее мы писали о том, что надо знать о Казахстане.

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