Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Что туристы делают в Армении в бархатный сезон: видео

Диана Товсепова

Доступных направлений у российских туристов в последние два года не так много. Одно из самых популярных сейчас — солнечная Армения. Закавказская страна всегда гостеприимно принимала россиян без всяких дополнительных проблем.

В страну можно въехать по российскому паспорту, без тестов и справок, да и говорить совершенно спокойно здесь можно по-русски. Из России в Армению летают прямые рейсы, полет длиться всего 2-3 часа.

Что делать в Армении любителям экстрима

При этом в Армении определенно есть, что посмотреть. Одно из древнейших государств славится своей богатой историей, живописной природой, особым колоритом и очень вкусной едой. В одном только Ереване можно сутками гулять по цветущим улицам, наслаждаться национальными и любыми другими блюдами, слушать джаз, пить гранатовое вино или знаменитый коньяк. Да что уж говорить, даже вода здесь вкусная и течет прямо из фонтанчиков, рассеянных по всему городу. К тому же, Ереван был признан одним из самых безопасных городов в мире с точки зрения преступности.

Бархатный сезон, как считают многие, один из самых лучших моментов для путешествия в Армению. Смотрите видео о том, как сейчас обстоят дела с туризмом в солнечной республике.

Ранее мы писали о лучших достопримечательностях Грузии.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители