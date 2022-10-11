Доступных направлений у российских туристов в последние два года не так много. Одно из самых популярных сейчас — солнечная Армения. Закавказская страна всегда гостеприимно принимала россиян без всяких дополнительных проблем.

В страну можно въехать по российскому паспорту, без тестов и справок, да и говорить совершенно спокойно здесь можно по-русски. Из России в Армению летают прямые рейсы, полет длиться всего 2-3 часа.

При этом в Армении определенно есть, что посмотреть. Одно из древнейших государств славится своей богатой историей, живописной природой, особым колоритом и очень вкусной едой. В одном только Ереване можно сутками гулять по цветущим улицам, наслаждаться национальными и любыми другими блюдами, слушать джаз, пить гранатовое вино или знаменитый коньяк. Да что уж говорить, даже вода здесь вкусная и течет прямо из фонтанчиков, рассеянных по всему городу. К тому же, Ереван был признан одним из самых безопасных городов в мире с точки зрения преступности.

Бархатный сезон, как считают многие, один из самых лучших моментов для путешествия в Армению. Смотрите видео о том, как сейчас обстоят дела с туризмом в солнечной республике.