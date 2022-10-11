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30 минут назад

Как в Перу появилась «кровавая река»

Мария Каткова

Одной из достопримечательностей Перу местные жители называют «Кровавую реку», которая заинтересовала туристов своим необычным цветом. Она расположена в провинции Куско и вызывала неподдельный интерес ученых.

Как в Перу появилась «кровавая река»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Почему река получила такой цвет

Стоит отметить, что ярко-красный цвет река приобретает исключительно в сезон дождей. Все остальное время она остается небольшой и имеет коричневатый оттенок. Однако в дожди она становится более глубокой и быстрой, а еще окрашивается в необычный цвет.

Дело в том, что свое начало красная река берет в Андах, а именно — в районе радужных гор. Цвет им придает наличие различных минералов, которые в сезон дождей смываются в реки. Конкретно в красную реку попадает очень много оксида железа, который и придает воде такой яркий красный цвет.

Как добраться

В провинции Куско, где расположена река, достаточно много достопримечательностей, который привлекают туристов, поэтому добраться до места не составит труда. Здесь же находится Долина Инков, но эта достопримечательность гораздо популярнее. Туристы, приезжающие в Долину, отметили, что можно договориться с экскурсоводами или местными, которые возят сюда. Тогда по дороге в Долину они смогут подвезти туристов и на реку. Однако помните, что при самостоятельном путешествии до реки лучше не ходить, так как путь пролегает через леса и джунгли.

При этом помните, что это может быть опасно. Если вы хотите посмотреть на реку в сезон дождей, одевайтесь соответствующе и избегайте контакта с насекомыми и местной фауной.

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