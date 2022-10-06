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1 час назад

Чудо природы: откуда берет начало река пяти цветов

Мария Каткова

Реку Каньо Кристалес по праву называют красивейшей природной достопримечательностью в мире и чудом природы. Интерес к ней пробудился не просто так. Дело в том, что река переливается разными цветами радуги. О том, почему это происходит и какие смыслы закладывают местные жители — в материале “Рамблера”.

Чудо природы: откуда берет начало река пяти цветов
Фото: Mario Carvajal/commons.wikimedia.orgMario Carvajal/commons.wikimedia.org

Интерес для ученых

В сезон дождей Каньо Кристалес выглядит, как обычная река. Единственное, что отличает ее — очень чистая вода, благодаря чему она и получила такое название. А вот в период засухи с июня по ноябрь она становится “рекой пяти цветов” и окрашивается в разные цвета.

Mario Carvajal/commons.wikimedia.org

Ученые уже давно разгадали загадку и заявили, что необычный цвет реки получается благодаря особым водорослям вида Macarenia clavigera. Они растут исключительно на дне этой реки, и больше нигде в мире. Эти водоросли меняют цвет воды, а точнее — ее дна, поэтому и вода кажется разноцветной.

Однако не только цвет реки заинтересовал ученых, но и ее состав. Дело в том, что в ней нет солей и минералов, то есть ее вода очищена и непригодна для питья.

Магические колодцы

По дну реки можно увидеть круглые углубления — колодцы “мойяс”. Они могут быть небольшими, а могут достигать серьезной глубины и образовывать водопады. Местные жители считают эти колодцы волшебными. Якобы любой, кто нырнет в такой колодец, преисполнится спокойствием, а все желания человека сбудутся. Однако купаются в них исключительно туристы.

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Как добраться

Каньо Кристалес расположена в Колумбии в Национальном парке Натураль Тинигуа. Сначала нужно долететь до ближайшего населенного пункта на самолете, потом доехать на машине до заповедника, но большую часть пути придется идти пешком через джунгли. Однако сложная дорога не пугает туристов, поэтому в Колумбии существуют экскурсоводы, которые водят организованные группы полюбоваться чудом природы.

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