Чудо природы: откуда берет начало река пяти цветов

Реку Каньо Кристалес по праву называют красивейшей природной достопримечательностью в мире и чудом природы. Интерес к ней пробудился не просто так. Дело в том, что река переливается разными цветами радуги. О том, почему это происходит и какие смыслы закладывают местные жители — в материале “Рамблера”.

Фото: Mario Carvajal/commons.wikimedia.org Mario Carvajal/commons.wikimedia.org

Интерес для ученых

В сезон дождей Каньо Кристалес выглядит, как обычная река. Единственное, что отличает ее — очень чистая вода, благодаря чему она и получила такое название. А вот в период засухи с июня по ноябрь она становится “рекой пяти цветов” и окрашивается в разные цвета.

Mario Carvajal/commons.wikimedia.org

Ученые уже давно разгадали загадку и заявили, что необычный цвет реки получается благодаря особым водорослям вида Macarenia clavigera. Они растут исключительно на дне этой реки, и больше нигде в мире. Эти водоросли меняют цвет воды, а точнее — ее дна, поэтому и вода кажется разноцветной.

Однако не только цвет реки заинтересовал ученых, но и ее состав. Дело в том, что в ней нет солей и минералов, то есть ее вода очищена и непригодна для питья.

Магические колодцы

По дну реки можно увидеть круглые углубления — колодцы “мойяс”. Они могут быть небольшими, а могут достигать серьезной глубины и образовывать водопады. Местные жители считают эти колодцы волшебными. Якобы любой, кто нырнет в такой колодец, преисполнится спокойствием, а все желания человека сбудутся. Однако купаются в них исключительно туристы.

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