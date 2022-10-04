"Дорога в рай": как холм в Индии оказался способен двигать машины

В Индии существует достопримечательность, которую называют “Магнитным холмом”. Люди верят, что машины могут ехать здесь наверх с заглушенным двигателем из-за магнитного поля. На самом деле, разгадка этого холма гораздо проще, чем уверяли местные жители. О том, что за собой скрывает магнитный холм — в материале “Рамблера”.

Фото: AKS.9955/commons.m.wikimedia.org AKS.9955/commons.m.wikimedia.org

Дорога в рай

Видео дня

Когда магнитный холм в Ладакхе только был найден, его существование обросло различными легендами. Так, одним из предположений было то, что люди были уверены: это — дорога в рай. Поэтому тот, кому суждено туда попасть, сможет без усилий и дополнительных движений проехать наверх.

Позднее феномену попытались дать другое логическое объяснение и пришли к выводу, что холм излучает сильное электромагнитное поле, которое заставляет предметы ехать вверх. На всякий случай даже самолеты облетали эту зону, чтобы исключить влияние магнитного поля. Однако позднее и эту гипотезу опровергли ученые.

Что говорят исследования

Магнитный холм заинтересовал ученых и они решили провести собственное исследование, чтобы понять, почему происходит этот феномен. Они пришли к выводу, что магнитные волны тут не при чем. Они измерили магнитное поле холма и заявили, что оно действительно есть, но оно не такое сильное, чтобы притягивать машины и самолеты. Таким образом, в точке, где магнитное поле было наиболее сильным, оно оказалось не выше, чем у обычного холодильника.

Тогда ученые решили проверить другую гипотезу, и она оказалась верной. Дело в том, что феномен холма обусловлен обычной оптической иллюзией. Пока люди думали, что он нарушает законы физики и гравитации, на самом деле, все было наоборот. Из-за того, что в районе холма отсутствует видимость горизонта, кажется, что он поднимается вверх. На самом деле машина будет двигаться вниз, в соответствии с гравитацией. То же самое касается других предметов. Существует масса видео, где местные жители проводят эксперименты: кладут бутылку или мяч на поверхность, и они тоже катятся.

Без горизонта люди не воспринимают настоящее положение холма, поэтому уверены, что предметы на нем поднимаются. На самом деле, горизонт гораздо выше возвышенности, что создает такую оптическую иллюзию.