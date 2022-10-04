"Дорога в рай": как холм в Индии оказался способен двигать машины

В Индии существует достопримечательность, которую называют “Магнитным холмом”. Люди верят, что машины могут ехать здесь наверх с заглушенным двигателем из-за магнитного поля. На самом деле, разгадка этого холма гораздо проще, чем уверяли местные жители. О том, что за собой скрывает магнитный холм — в материале “Рамблера”.
Когда магнитный холм в Ладакхе только был найден, его существование обросло различными легендами. Так, одним из предположений было то, что люди были уверены: это — дорога в рай. Поэтому тот, кому суждено туда попасть, сможет без усилий и дополнительных движений проехать наверх.
Позднее феномену попытались дать другое логическое объяснение и пришли к выводу, что холм излучает сильное электромагнитное поле, которое заставляет предметы ехать вверх. На всякий случай даже самолеты облетали эту зону, чтобы исключить влияние магнитного поля. Однако позднее и эту гипотезу опровергли ученые.
Магнитный холм заинтересовал ученых и они решили провести собственное исследование, чтобы понять, почему происходит этот феномен. Они пришли к выводу, что магнитные волны тут не при чем. Они измерили магнитное поле холма и заявили, что оно действительно есть, но оно не такое сильное, чтобы притягивать машины и самолеты. Таким образом, в точке, где магнитное поле было наиболее сильным, оно оказалось не выше, чем у обычного холодильника.
Тогда ученые решили проверить другую гипотезу, и она оказалась верной. Дело в том, что феномен холма обусловлен обычной оптической иллюзией. Пока люди думали, что он нарушает законы физики и гравитации, на самом деле, все было наоборот. Из-за того, что в районе холма отсутствует видимость горизонта, кажется, что он поднимается вверх. На самом деле машина будет двигаться вниз, в соответствии с гравитацией. То же самое касается других предметов. Существует масса видео, где местные жители проводят эксперименты: кладут бутылку или мяч на поверхность, и они тоже катятся.
Без горизонта люди не воспринимают настоящее положение холма, поэтому уверены, что предметы на нем поднимаются. На самом деле, горизонт гораздо выше возвышенности, что создает такую оптическую иллюзию.
Сейчас магнитный холм стал настоящей достопримечательностью у туристов. Власти установили несколько предупреждающих знаков о том, что рядом находится необычная достопримечательность, и водителям стоит быть осторожнее. Несмотря на разгадку, туристы продолжают ехать сюда, чтобы попробовать на себе этот феномен.