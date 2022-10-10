Где находится "Променад Дьявола" и что там ищут туристы

Участок сельской дороги протяженностью шесть с половиной километров люди прозвали Променадом Дьявола. Он находится недалеко в северо-восточном углу штата Оклахома. И то, что там иногда видят вот уже на протяжении ста лет, не дает покоя ни туристам, ни местным. О чем речь – читайте в статье “Рамблера”.

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Hornet Spook Light — таинственная светящаяся сфера размером с баскетбольный мяч, названная в честь старой деревушки — появляется здесь в ночном небе с 1881 года. Шар движется, вращается и подпрыгивает вверх и вниз, как фонарь, который держит танцующий призрак.

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Предания о жутком свете стали неразрывно связаны с не менее легендарным шоссе 66 – тот самый участок дороги, где наблюдали шар, находится неподалеку от него. По словам местных жителей, лучшее время для поисков призрака в ночном небе — с 22:00 до полуночи. Люди приезжают сюда маленькими группами. Главное негласное правило – как бы ни было тебе страшно, нужно выключить радио и заглушить мотор.

Местный житель Вэнс Рэндольф задокументировал свои наблюдения в книге 1947 года “Магия и фольклор Озарка”.

“Я сам видел этот свет трижды. Сначала он казался размером с яйцо, но менялся, пока иногда он не стал размером с корыто для умывания. Я видел только одно свечение, но другие свидетели видели, как оно разделялось на два, три или четыре огонька поменьше. (...) Один мужчина клялся, что он прошел так близко от него, что он мог ясно чувствовать жар, а женщина видела, как он лопнул словно пузырь, разбрасывая искры во все стороны”.

В книге Вэнс предложил несколько теорий о происхождении света. Например, некоторые его современники полагали, что это призрак убитого вождя осейджей. Его обезглавили в этом районе, и теперь он ищет свою голову с высоко поднятым фонарем в руке.

Другие говорили, что это – дух девушки племени кваапо. Она полюбила мужчину. Но отец не благословил их брак, так как у избранника было маленькое приданое. Пара сбежала. Их стали преследовать. Согласно легенде, когда пару почти настигли, они взялись за руки над рекой Спринг, прыгнули в нее и разбились. И вскоре после этого начал появляться тот самый таинственный свет – очаг погибших влюбленных.

Согласно третьей легенде, жил в тех краях шахтер. На его хижину напали индейцы, пока он был в отъезде. По возвращении он обнаружил, что его жена и дети пропали. Считается, что дух шахтера бродит по дороге “с фонарем” в поисках утерянных близких.

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Никто не знает, почему шар тлеющего света появляется, откуда он берется и из чего состоит. Даже Инженерный корпус армии США пришел к выводу, что это “таинственный свет неизвестного происхождения”.

Есть несколько более приземленных теорий, включая утечку природного газа, отражение автомобильных фар и рекламных щитов, а также блуждающие огоньки — свечение, создаваемое гниющими органическими веществами. Однако все эти объяснения не являются убедительными.

Что касается теории об утечке природного газа, распространенной в болотистой местности, то на Hornet Light, по-видимому, не действует ветер или дождь. Второй момент – как он может самовоспламениться?

Идея о том, что это может быть блуждающий огонек, не принимается во внимание, поскольку подобное биологическое явление не отображает интенсивность светового шара, наблюдаемого на Променаде Дьявола.

Фары или рекламные щиты? Эту теорию легко отбросить. Стоит вспомнить о том, что впервые свет заметили задолго до того, как появились автомобили, рекламные щиты. Даже дороги тогда не было.