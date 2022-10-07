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1 час назад

Чем удивляет гора "Двойных пагод" в Китае

Мария Кимакович

В Китае, в провинции Хэбэй, есть гора под названием Шуангта, которая не может похвастаться высотой или невероятной живописностью. Но на ее вершине расположилась достопримечательность, которая неизменно привлекает внимание всех, кто когда-либо побывал в этой местности. Читайте об уникальном таинственном месте Китая в материале «Рамблера».

Чем удивляет гора "Двойных пагод" в Китае
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Это удивительное место под названием гора «Двойных пагод» увидеть можно лишь с высоты птичьего полета и никак иначе. На вершине горы Шуангта расположились две огромные каменные колонны, каждую из которых венчает буддийский храм.

Говорят, когда-то очень давно эти столпы были одной скалой, но под действием воды и ветра превратились в две колонны причудливой формы. А позже, около 1300 лет назад, во временя правления династии Ляо на их вершинах возвели удивительные буддийские храмы. Буддийская ступа и пагода-гробница увенчали каждую из вершин.

Как выглядит каменный лес в Китае

Местные жители отмечают, что с вершин частенько по ночам слышится звон колоколов, хотя понятно, что там никто не живет. А еще очевидцы утверждают, что из храмов порой доносится звук двух считающихся в буддизме священными нот.

Подняться на вершину удивительных колонн и посмотреть на храмы у путешественников, увы, не получится. Туристам придется довольствоваться только обзорной площадкой, расположенной у подножия «парящих» колонн. Несмотря на это к горе «Двойных пагод» приезжает множество путешественников. Чтобы посмотреть собственными глазами на это уникальное природное чудо.

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