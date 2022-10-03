Как выглядит каменный лес в Китае

В провинции Юньнань на юго-западе Китая находится Shilin Stone Forest - каменный лес "Шилинь". Что это за место и как оно появилось? Рассказываем в материале "Рамблера".
Тысячи каменный фигур, некоторые из которых достигают высоты в 40 метров, расположились на территории площадью более 350 квадратных километров. Скалы внешне напоминают окаменелые деревья, поэтому "Шилинь" называют лесом.
Он образовался в результате геологических процессов примерно 270 миллионов лет назад. Как считают ученые, камни поднялись со дна моря в результате движения тектонических плит. Такие очертания камни получили благодаря ветру и воде.
"Шилинь" находится в часе езды от китайского города Куньмин. Лес разделен на семь частей. Там есть пещеры, озера, водопады, деревья и луга. Две части леса внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: это каменный лес Найгу и деревня Суогейи.
Каждый год в "Шилине" устраивают фестиваль факелов с национальными танцами и театральными представлениями. Как только темнеет, участники фестиваля с горящими факелами идут по лабиринтиту из скал, изображая дракона.
Туристы советуют закладывать на каменный лес весь день, чтобы успеть все посмотреть:
"На этот парк стоит потратить весь день, с утра до вечера. В городке около парка есть отели, можно взять машину в Куньмине на весь день. Можно добраться на автобусе. От кассы до входа в парк 3 км, если вы хотите проехать их на автобусе, придется купить билет".
Чтобы осмотреть парк полностью, путешественники рекомендуют использовать электромобиль, который курсирует по парку:
"Электромобиль имеет несколько остановок, на которых по желанию можно выйти и гулять в своё удовольствие. При этом некоторые места практически безлюдны, толпы туристов их почему-то минуют, а посмотреть там очень даже есть на что".