Как выглядит каменный лес в Китае

В провинции Юньнань на юго-западе Китая находится Shilin Stone Forest - каменный лес "Шилинь". Что это за место и как оно появилось? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Тысячи каменный фигур, некоторые из которых достигают высоты в 40 метров, расположились на территории площадью более 350 квадратных километров. Скалы внешне напоминают окаменелые деревья, поэтому "Шилинь" называют лесом.

Он образовался в результате геологических процессов примерно 270 миллионов лет назад. Как считают ученые, камни поднялись со дна моря в результате движения тектонических плит. Такие очертания камни получили благодаря ветру и воде.

"Шилинь" находится в часе езды от китайского города Куньмин. Лес разделен на семь частей. Там есть пещеры, озера, водопады, деревья и луга. Две части леса внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: это каменный лес Найгу и деревня Суогейи.

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Каждый год в "Шилине" устраивают фестиваль факелов с национальными танцами и театральными представлениями. Как только темнеет, участники фестиваля с горящими факелами идут по лабиринтиту из скал, изображая дракона.

Туристы советуют закладывать на каменный лес весь день, чтобы успеть все посмотреть:

"На этот парк стоит потратить весь день, с утра до вечера. В городке около парка есть отели, можно взять машину в Куньмине на весь день. Можно добраться на автобусе. От кассы до входа в парк 3 км, если вы хотите проехать их на автобусе, придется купить билет".

Чтобы осмотреть парк полностью, путешественники рекомендуют использовать электромобиль, который курсирует по парку: