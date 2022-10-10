Что происходит на островах, где не бывает заката

Норвегию, расположенную за Полярным кругом, называют Страной полуночного солнца. Все дело в том, что в течение примерно 76 дней солнце практически не заходит за горизонт. Например, на Лофотенских островах. Читайте подробнее об этом в статье “Рамблера”.

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Лофотенские острова находятся в самой северной части Норвегии, за Полярным кругом. Их география уникальна. Этот архипелаг омывают волны Норвежского моря. Площадь, занимаемая островами – около 1200 квадратных километров. Поскольку очертанием архипелаг похож на лапку рыси, эта особенность отразилась и в его названии. Слово Лофотены образовалось вследствие слияния “стопы” и “рыси”.

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Жители Лофотенских островов называют свой архипелаг стеной. На суше есть горы. И они настолько вплотную стоят друг к другу, что кажется, будто перед тобой развернулась каменная стена длиной в сто километров. Архипелаг является разделом между Северным морем и Вест-фьордом. Так что называющие Лофотены стеной вполне себе правы.

С материковой части Норвегии добраться до Лофотенских островов можно паромом, самолетом и автомобилем.

Еще один любопытный факт: хотя архипелаг находится в заполярье, климат там приятный. Температура в самом холодном месяце года – январе – не опускается ниже -1 градуса по Цельсию. Летом воздух прогревается до 12 градусов. А все благодаря теплому течению Гольфстрим.

Но что самое удивительное, с чем сталкиваются жители и посетители Лофотенских островов – это полярный день. На архипелаге он устанавливается в конце мая и длится до середины июля. В это время солнце постоянно находится выше горизонта, хотя и перемещается по небу в течение дня.

Удивительно, но жители Лофотенов приспособились к этому. В “бесконечные дни” некоторые достопримечательности открываются по ночам. Кто-то специально устраивает мероприятия в поздние часы. Так что вы можете играть в гольф в полночь, кататься на велосипеде, сплавляться по реке или морю на каяке или, может быть, просто отправитесь в тихое место, чтобы всласть порыбачить.

Кстати, рыболовство наравне с разведением овец – очень популярный промысел в этих краях. Больше всего ловить рыбу любят в поселении с простым названием “О”. Место настолько популярное, что табличка с обозначением въезда в населенный пункт надолго не задерживается на месте, ее все время крадут.

Что ловят на Лофотенах? В основном треску. Она нерестится в этих краях. Счастливчикам попадаются действительно увесистые экземпляры, достойные памятных фото. А основной улов вялят и сушат. Местные хозяйки знают сотни рецептов вкусных блюд из высушенной трески. Поэтому этот продукт можно найти почти во всех магазинах.