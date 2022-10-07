В Мурманске на видео попало северное сияние

Жители Мурманска и Мурманской области смогли застать северное сияние. Об этом сообщает "СеверПост" со ссылкой на жительницу города Елену Ястребову.

Сообщается, что северное сияние заметили вечером 6 октября. Елена опубликовала видео в социальной сети "ВКонтакте" и подписала пост радостью о том, что жители города смогли наблюдать северное сияние.

На кадрах видны крыши домов, а также волны зеленого цвета, которые переливаются на небе.