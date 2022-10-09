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1 час назад

Морская волна поднялась до облаков: видео

Катя Кобышева

Завораживающие зрелище попало на видео. Невероятно высокая волна практически касается облаков.

Для серфера в слове волна заключен особый смысл. Чтобы дождаться свою, можно потратить много времени, но каждый раз оно того стоит. Смотрите наше видео и только представляйте, что вы на берегу океана. Конечно, эта волна просто огромная, но на планете есть такие места, где свои лучшие волны могут встретить и начинающие, и профи.

Например, Голд-Кост в Австралии, Банзай-Пайплайн на Гавайях, острова Ментавай в Индонезии, черный пляж в калифорнийском Сан-Диего, Джеффрис-Бей в Южной Африке, Клаудбрейк на острове Таваруа (Фиджи), а также Сальвадор и Коста-Рика.

Ранее мы писали о том, почему в Египте нельзя купаться после захода солнца.

Заграница,Видео,
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