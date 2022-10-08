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27 минут назад

Почему в Египте нельзя купаться после захода солнца

Даша Краснова

Отдых в Египте уже давно не вызывает удивления, это один из самых популярных среди россиян курортов. Однако многие забывают об особенностях страны. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо следовать простым правилам. Например, не купаться ночью. "Рамблер" расскажет почему.

Почему в Египте нельзя купаться после захода солнца
Фото: unsplashunsplash

Власти советуют не заходить в воду после захода солнца, потому что в море обитает огромное количество хищных рыб. Днем чаще всего они спят на глубине и находятся на безопасном расстоянии от туристов.

Уверены, вы слышали про акул, которые периодически нападают на туристов в Египте. В дневное время суток, чтобы предостеречь туристов, на берегу работают спасатели, вечером заметить рыбу или человека в воде сложно. А значит и шансов на спасение практически нет.

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Морские хищники очень опасны, даже самую маленькую рану нельзя оставлять без внимания, потому что она может вызвать аллергию или загноение. Ночью вы можете наступить на острые кораллы или наткнуться на морского ежа или морскую звезду. Соприкосновение с ними вызывает резкую боль, которая может привести к утоплению.

К слову, в бассейн ночью лучше не ходить. Во-первых, очень опасно плавать в состоянии алкогольного опьянение, что довольно распространено среди отдыхающих. Во-вторых, прыгнув ночью в бассейн, вы рискуете получить химический ожог или аллергическую, так как воду постоянно очищают с помощью хлора. К утру вещество испаряется, но ночью вода может представлять угрозу.

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