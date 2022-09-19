Названа минимальная цена тура в Доминикану

Стало известно, сколько будут стоить зимние туры на популярный курорт. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным АТОР, с 15 октября пакетный тур на двоих в Доминиканскую Республику будет стоить 248 тысяч рублей.

Но нужно быть готовыми к тому, что вылет в Доминикану будет из Турции. Напомним, что рейсы в Турцию есть из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы. В 248 тысяч рублей на двоих обойдется путевка с вылетом из турецкой Антальи. К этому нужно будет прибавить стоимость билетов в Турцию.

Улететь в Доминиканскую Республику можно также из Казахстана. Как сообщает АТОР, в этом случае путевка на двоих на восемь ночей будет стоить от 205 тысяч рублей. Правда стоимость билетов до Алма-Аты в сумму не входит и считается отдельно. Перелет до Пунта-Каны будет с пересадкой в Милане.