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4 часа назад

АТОР: цены на туры в Доминикану будут начинаться от 248 тысяч рублей

Катя Кобышева

Стало известно, сколько будут стоить зимние туры на популярный курорт. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Названа минимальная цена тура в Доминикану
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По данным АТОР, с 15 октября пакетный тур на двоих в Доминиканскую Республику будет стоить 248 тысяч рублей.

Но нужно быть готовыми к тому, что вылет в Доминикану будет из Турции. Напомним, что рейсы в Турцию есть из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы. В 248 тысяч рублей на двоих обойдется путевка с вылетом из турецкой Антальи. К этому нужно будет прибавить стоимость билетов в Турцию.

Улететь в Доминиканскую Республику можно также из Казахстана. Как сообщает АТОР, в этом случае путевка на двоих на восемь ночей будет стоить от 205 тысяч рублей. Правда стоимость билетов до Алма-Аты в сумму не входит и считается отдельно. Перелет до Пунта-Каны будет с пересадкой в Милане.

Ранее Ростуризм анонсировал туры в Северную Осетию.

Заграница,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
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