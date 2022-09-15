Как сэкономить на отдыхе в ОАЭ

Эксперты прогнозируют, что Объединенные Арабские Эмираты станут востребованной страной у россиян в предстоящем зимнем сезоне. С октября по март температура там остается теплой и комфортной для тех, кто не переносит духоту и жару. Однако ОАЭ нельзя назвать бюджетным направлением. Дело в том, что основные расходы приходятся на перелет, но есть некоторые лайфхаки, которые помогут урезать бюджет на путешествие. О них — в материале “Рамблера”.

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Рассмотрите разные эмираты

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Центром туризма считается Дубай, поэтому большинство путешественников едут именно туда. Этот эмират популярнее Абу-Даби — столицы ОАЭ. Здесь сосредоточены главные достопримечательности и развлечения страны, поэтому туристы стекаются сюда. Однако если вы предпочитаете пляжный отдых с “все включено” и отели на берегу моря, то можно рассмотреть другие эмираты: Шарджу, Аджман, Рас-аль-Хайм и Фуджейру. Однако стоит иметь ввиду, что для каждого эмирата действуют свои правила и особенности. Например, в Шардже есть много отелей, похожих на турецкие “все включено”, но алкоголь там полностью запрещен.

Берите пакетные туры

Туроператоры заранее выкупают места на определенных рейсах, в том числе на чартерных, регулярных и лоукостерах. Сейчас есть не так много авиакомпаний, которые летают на территорию ОАЭ и рейсов довольно мало. Однако если брать билеты через туроператора, цена на них будет существенно ниже. Также стоит рассмотреть пакетные туры, в условиях повышения цен они могут быть более выгодными, чем бронь отеля, билетов и трансфера по отдельности.

Выбирайте отельное питание

Если вы не живете в самом городе, а выбираете отель на берегу, то лучше заранее позаботиться о питании. Выгоднее всего питаться в отеле, так как поблизости могут быть исключительно дорогостоящие рестораны, а питать в ОАЭ выгоднее на фудкортах в моллах. Если рядом с вашим отелем нет торгового центра, бюджетнее будет система “Все включено”.

Не тратьтесь в моллах