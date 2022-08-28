3 места в Грузии, которые стоит увидеть: видео

Сейчас российские туристы могут попасть в Грузию по сухопутной границе, что значительно сокращает затраты на перелет. Поэтому страна этим летом стала одним из самых популярных заграничных направлений среди наших соотечественников. В Грузии очень много природных достопримечательностей. О самых красивых из них рассказала travel-блогер @puhango в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, ее во время путешествия по стране больше всего впечатлило три места. Одно из них - это Дарьяльское ущелье. Оно находится на границе России и Грузии, между селением Верхний Ларс и Степанцминдой. Протяженность ущелья - около 12 километров. В древности его называли "Воротами Кавказа".