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1 час назад

3 места в Грузии, которые стоит увидеть: видео

Мира Маркина

Сейчас российские туристы могут попасть в Грузию по сухопутной границе, что значительно сокращает затраты на перелет. Поэтому страна этим летом стала одним из самых популярных заграничных направлений среди наших соотечественников. В Грузии очень много природных достопримечательностей. О самых красивых из них рассказала travel-блогер @puhango в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, ее во время путешествия по стране больше всего впечатлило три места. Одно из них - это Дарьяльское ущелье. Оно находится на границе России и Грузии, между селением Верхний Ларс и Степанцминдой. Протяженность ущелья - около 12 километров. В древности его называли "Воротами Кавказа".

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее об этом и других местах, которые стоит обязательно посмотреть в Грузии.

Ранее мы показывали места в Турции, где мало туристов.

Заграница,Видео,
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