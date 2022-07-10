Теперь попасть во Францию для россиян слишком сложно — прямых перелетов нет, курс валют скачет, ковидные ограничения все еще присутствуют.

Зато можно попасть на "Молдавский Прованс" — туристы штурмуют лавандовые поля, раскинувшиеся в Молдове. Выглядит точно как во Франции — огромные цветущие фиолетовые поля под голубым небом и жарким солнцем. Оказалось в этой стране есть немало живописных мест для отдыха. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.