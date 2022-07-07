Известный ведущий предостерег россиян от отдыха в Турции

Вячеслав Макаров, телеведущий, певец и бывший игрок в КВН, рассказал подписчикам своего Telegram-канала, почему отдых в Турции подойдет далеко не всем.

Фото: t.me/makarovslava t.me/makarovslava

Макаров признался, что не раз замечал нечистоплотность местных жителей. Шоумен вспомнил, как отдыхал в одном турецком баре и внимательно наблюдал за работой бармена. Увиденное вызвало у него волну отвращения – у сотрудника была грязь под ногтями.

«Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать», — резюмировал Вячеслав.