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2 часа назад

Известный ведущий предостерег россиян от отдыха в Турции

Мира Маркина

Вячеслав Макаров, телеведущий, певец и бывший игрок в КВН, рассказал подписчикам своего Telegram-канала, почему отдых в Турции подойдет далеко не всем.

Известный ведущий предостерег россиян от отдыха в Турции
Фото: t.me/makarovslavat.me/makarovslava

Макаров признался, что не раз замечал нечистоплотность местных жителей. Шоумен вспомнил, как отдыхал в одном турецком баре и внимательно наблюдал за работой бармена. Увиденное вызвало у него волну отвращения – у сотрудника была грязь под ногтями.

«Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать», — резюмировал Вячеслав.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему отдых в Турции обернулся для звезды «Ворониных» кошмаром.

Заграница,Вячеслав Макаров,
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