Известный ведущий предостерег россиян от отдыха в Турции

Вячеслав Макаров, телеведущий, певец и бывший игрок в КВН, рассказал подписчикам своего Telegram-канала, почему отдых в Турции подойдет далеко не всем.
Макаров признался, что не раз замечал нечистоплотность местных жителей. Шоумен вспомнил, как отдыхал в одном турецком баре и внимательно наблюдал за работой бармена. Увиденное вызвало у него волну отвращения – у сотрудника была грязь под ногтями.
«Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать», — резюмировал Вячеслав.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему отдых в Турции обернулся для звезды «Ворониных» кошмаром.