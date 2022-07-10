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3 часа назад

Видео: как внутри выглядит настоящий дворец султанов

Мария Каткова

В Турции расположено много исторических мест с уникальной историей, о которых написано в легендах. Одним из таких можно назвать дворец Топкапы, который расположен в Стамбуле. Долгое время он был главным приютом султанов Османской империи. Видео изнутри поделилась блогер, которая публикует контент в TikTok под ником @miladyfairy

Сейчас дворец превращен в музей и считается одной из крупнейших по площади достопримечательностей. Внутри расположены экспонаты, которые использовала знать, а также здесь есть главные мусульманские святыни — меч и плащ пророка Мухаммеда. Однако здесь стоит смотреть не только на экспонаты, но и на ту атмосферу, в которой жили султаны, их жены и придворные. О том, как дворец выглядит изнутри, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что цены на путевки в Турцию значительно повысились.

Заграница,Видео,
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