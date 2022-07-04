Цены на путевки в Турцию значительно повысились

"Дело в том, что стоимость перелета в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию самолеты из России летят вместо трех часов пять. Это происходит из-за того, что компании вынужденно облетают часть территорий",