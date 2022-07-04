Цены на путевки в Турцию значительно повысились

Россиян предупредили о значительном повышении стоимости летнего отдыха в Турции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов компаний Level.Trevel, Tez Tour, "Островок", а также на туроператоров.
Цены на путевки повысились в среднем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперты такой скачок объяснили ослаблением лиры по отношению к доллару, а также с повышением стоимости авиаперевозки.
"Дело в том, что стоимость перелета в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию самолеты из России летят вместо трех часов пять. Это происходит из-за того, что компании вынужденно облетают часть территорий",
— заявил председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.