Дефицит номеров ожидается в июле в отелях Турции и Египта

В частности, это связано с тем, что приверженцы ислама в это время празднуют Курбан-байрам. Местные жители, приезжающие в крупные города активно бронируют места в отелях, поэтому в продажу их уже не пускают, а стоимость свободных номеров владельцы отелей в этот период повышают.