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57 минут назад

Дефицит номеров ожидается в июле в отелях Турции и Египта

Мария Кимакович

Туроператоры отметили, что во многих известных отелях Турции и Египта в июле ожидается высокая загрузка, сообщает РИА Новости.

В частности, это связано с тем, что приверженцы ислама в это время празднуют Курбан-байрам. Местные жители, приезжающие в крупные города активно бронируют места в отелях, поэтому в продажу их уже не пускают, а стоимость свободных номеров владельцы отелей в этот период повышают.

Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться,

— предупреждают туроператоры.

Специалисты также отметили, что на курортах Турции и Египта в основном наши соотечественники бронируют пятизвездочные отели.

Ранее стало известно о дефиците мест в отелях Сочи и Абхазии.

Заграница,Видео,
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