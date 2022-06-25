Дефицит номеров ожидается в июле в отелях Турции и Египта

Туроператоры отметили, что во многих известных отелях Турции и Египта в июле ожидается высокая загрузка, сообщает РИА Новости.
В частности, это связано с тем, что приверженцы ислама в это время празднуют Курбан-байрам. Местные жители, приезжающие в крупные города активно бронируют места в отелях, поэтому в продажу их уже не пускают, а стоимость свободных номеров владельцы отелей в этот период повышают.
Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться,
— предупреждают туроператоры.
Специалисты также отметили, что на курортах Турции и Египта в основном наши соотечественники бронируют пятизвездочные отели.
Ранее стало известно о дефиците мест в отелях Сочи и Абхазии.