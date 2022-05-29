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2 часа назад

Как выглядит и чем славится белорусская Швейцария: видео

Диана Товсепова

В последние годы российские туристы отклоняются от привычных направлений вроде Египта и Турции и интересуются соседними странами, в которых, как оказалось, есть на что посмотреть.

Одна из таких стран — Белоруссия. Там, говорят, есть даже своя "Швейцария". Таким местом стал Логойск — один из древнейших городов Беларуси, впервые упоминающийся еще в 1078 году в «Поучении» Владимира Мономаха. Его отличает особенный ландшафт, богатый холмами и лесами. Смотрите видео, чтобы узнать об этом месте подробнее.

Ранее мы писали о том, куда поехать летом в России, если не на море.

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