Как выглядит и чем славится белорусская Швейцария: видео

В последние годы российские туристы отклоняются от привычных направлений вроде Египта и Турции и интересуются соседними странами, в которых, как оказалось, есть на что посмотреть.

Одна из таких стран — Белоруссия. Там, говорят, есть даже своя "Швейцария". Таким местом стал Логойск — один из древнейших городов Беларуси, впервые упоминающийся еще в 1078 году в «Поучении» Владимира Мономаха. Его отличает особенный ландшафт, богатый холмами и лесами. Смотрите видео, чтобы узнать об этом месте подробнее.