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3 часа назад

Почему туристы едут в Киргизию: видео

Диана Товсепова

Среди популярных направлений у туристов теперь значится Киргизия. Древняя гористая страна в Центральной Азии скрывает в себе много интересного — тысячелетние города, невероятные пейзажи, бескрайние озера и огромные базары.

Сейчас набирают популярность джип-туры по Киргизии — туристы, следуя по маршруту, посещают фантастическое озеро Кель-Суу, пробуют кочевую жизнь на озере Сон-Куль, видят знаменитое соленое озеро Иссык-Куль, огромные зеленые долины, марсианские каньоны и ущелья.

Смотрите видео, чтобы узнать почему Киргизия становится все популярнее у путешественников.

Ранее мы писали о том, что интересного ждет российского туриста в Армении.

Заграница,Видео,
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