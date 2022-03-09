"Российского туриста там любят": что интересного ждет в Армении

С напряжением геополитической обстановки список открытых для россиян направлений заметно сократился. Одной из самых популярных для граждан РФ страной стала Армения. О том, чем так привлекает древнее государство — в материале "Рамблера".
Первое очевидное преимущество страны — доступность. Для россиян въезд в страну возможен по внутреннему паспорту, без каких-либо виз и разрешений.
Кроме того, Армения не применяла никаких санкций в отношении России, а местные авиакомпании регулярно летают в РФ и обратно.
«Армения готова принять до 500 тысяч туристов...
Там достаточно красиво и дешево. Российского туриста там любят», — рассказывала ранее турагент Мария Котляр.
Хоть раз в жизни стоит оказаться в Ереване. Этот город старше Рима и от того каждый уголок здесь наполнен историей. И конечно запахами вкусной еды. Здесь вкусно почти в каждом кафе, а по вечерам весь город наполняется звуками музыки.
Популярная локации в Ереване — знаменитый архитектурно-монументальный комплекс "Каскад" в центре города. Каменный каскад из 572 ступенек и пяти открытых террас. Туристы и местные жители особенно любят прогуливаться по ступеням каскада или ужинать в ресторанах, которыми окружен комплекс.
Одна из самых красивых улиц города — улица Сарьяна. Красивая улица с раскидистыми деревьями названа в честь знаменитого художника Мартироса Сарьяна. Выглядит это место так же живописно, как и его творения. Людям нравится неспешно прогуливаться по улице, заглядывая в причудливые кафе и многочисленные винные бары. Вечерами здесь бывает особенно шумно, а теплая атмосфера многим напомнит Италию.
Одно из обязательных к посещению мест — музей древних манускриптов Матенадаран.
"Для меня, как любителя печатных книг вообще, здесь настоящий рай! Взял экскурсию на русском - тебе и лекция об истории Армении и всего макрорегиона, и рассказ о древнейших рукописях, собираться которые начали в V веке при Эчмиадзинском монастыре, наличие армянских, конечно же, но и греческих, персидских, византийских рукописей, а также на грузинском, русском и древнеславянских языках, сирийский и других языках, и древние карты, и история религии через сохранившиеся переводы древних писаний, и даже рассказ о технологиях производства древних натуральных красок...", — рассказывают туристы.
Из Еревана следует обязательно отправиться на экскурсии в храм Гарни. Языческий храм Солнца в Гарни — подлинный и единственный шедевр эллинистической архитектуры в Армении.
"Буквально с 11 километрах от монастыря Гегард — памятник языческой эпохи. Храм Гарни с его ступенями и колоннами был разрушен землетрясением, а затем собран по частям, как пазл, в советской время. Это святилище бога Митры было построено в I веке зодчими из Рима. Здесь же армянские цари обустраивали свою резиденцию: отличный климат, живописное ущелье вокруг, виды завораживают! Есть руины терм.";
"Невероятной красоты место. Несмотря на то, что много людей, все равно можно насладиться видами гор и самого храма. История его тоже впечатляет: жертвоприношения богу солнца. Аж дух захватывает, внутри была какая-то особенная атмосфера.", — рассказывают пользователи портала tripadvisor.ru.
Армянское море, бескрайнее озеро Севан, также обязательно к посещению.
Кроме живописного пейзажа туристов порадует обед в одном из ближайших кафе. Здесь подают свежайшую севанскую рыбу, которая мало кого оставляет равнодушными.
Еще одно популярное направление — горный курорт Цахкадзор, который ничем не уступает Швейцарии. Зимой он особенно популярен и у местных, и у туристов.
"Очень хорошее катание для любителей. Погода солнечная, ветра на подъемниках нет. На первой двухкреселке после 11 часов много местных не катающихся. Можно подняться на 4х креселке практически без очереди. Отличный прокат инвентаря, если стоять лицом к горе - самый левый, в в помещении с магазином. Хороший инвентарь, если надо - можно забронировать на все время катания. Принимают любые деньги, дают скидки, помогут с инструкторами. Одевают ботинки, маски, любой каприз. Не решенных вопросов не существует. Сами позвонят, закажут трансфер до гостиницы. Огромное количество инструкторов с маленькими детьми, это стоит увидеть...", — делятся впечатлениями туристы.