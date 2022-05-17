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30 минут назад

Объявлена стоимость туров в экзотическую арабскую страну

В Ассоциации туроператоров России рассказали, в какую сумму обойдется отдых в непопулярной для Россиян арабской стране Оман.

Объявлена стоимость туров в экзотическую арабскую страну
Фото: pixabay.compixabay.com

Направление считается экзотическим из-за низкой популярности среди туристов из России, однако туроператоры отмечают, что Оман является одной из самых красивых и интересных стран Персидского залива. При этом они не считают, что популярность в ближайшее время способна вырасти, а одна из причин такого мнения - высокая стоимость туров в Оман.

Цены начинаются от 156 тысяч рублей за одного человека на недельный отдых с перелетом и питанием. Помимо этого, в стране еще действуют ковидные ограничения:

«Оман пока принимает только вакцинированных российских туристов (из российских вакцин признается "Спутник V"). Для въезда в страну путешественникам понадобится предъявить лишь сертификат вакцинации и иметь медстраховку, включающую риски COVID-19» - объяснили в Ассоциации туроператоров.

Ранее мы писали, что Израиль отменяет ковидные ограничения для туристов.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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