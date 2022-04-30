В Абхазию можно поехать по «единому» билету

С 30 апреля россияне могут отправиться на отдых в Абхазию с помощью мультимодальных пассажирских перевозок, сообщили в АНО «Единая транспортная дирекция».

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Туристы могут выбрать один из вариантов поездки: самолет и автобус или поезд и автобус.

Оформить «единый» билет на поезд и автобус можно в кассах любого вокзала сетей «ФПК» или на сайте «РЖД». Если путешественники планируют отправиться в Абхазию на самолете и автобусе, билет необходимо приобретать через сеть Транспортной клиринговой платы.

Пересадки по «единому» билету осуществляются на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Оформлять «единый» билет необходимо не позднее, чем за 36 часов до отправления автобуса.

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