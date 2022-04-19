Популярная страна увеличила срок безвизового пребывания в два раза

Популярная у российских туристов арабская страна увеличила срок безвизового пребывания для иностранных граждан. Об этом сообщают РИА Новости.

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В частности, власти ОАЭ изменили сроки пребыавания туриств в стране, увеличив его в два раза.

Теперь, иностранные туристы без визы могут находиться в ОАЭ до 60 дней. При этом разрешение на въезд может быть однократным и многократным — туристам можно будет продлить разрешение на такой же срок.

Получается, что российские туристы имеют право на получение бесплатных виз в ОАЭ и проживание в жакой гостеприимной стране сроком до 90 дней в 180-дневный период.