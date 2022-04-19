Что нужно для поездки в Турцию

Рассказываем, какие документы и вещи необходимы для поездки на любимый курорт россиян.

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Заграничный паспорт

Попасть в Турцию по российскому паспорту нельзя, только по заграничному. На момент въезда загранпаспорт должен действовать еще 120 дней.

Зато для поездки не нужна специальная виза: граждане РФ могут находиться на территории Турции без визы до 60 дней.

Деньги

Банальный, но важный совет в 2022. Граждане РФ не могут пользоваться картами платежных систем Visa и Mastercard. Только «МИР», и то не везде. Карты «МИР» обслуживают крупные турецкие банки: İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakifbank.

Придется брать наличку, хотя бы для ежедневных расходов. Если у вас нет заранее купленных евро и долларов, надо менять рубли или воспользоваться валютным счетом. Первое быстрее: обменять рубли на турецкие лиры можно в аэропорту, обменниках и банках. Зато на валютном счете более выгодный обмен.

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Сертификат о вакцинации или справка о болезни

Коронавирус никто не отменял: для въезда в Турцию необходимо предоставить сертификат о вакцинации европейской или российской вакциной «Спутник V». Вакцина должна быть обязательно двухкомпонентная: «Спутник Лайт», увы, не считается. Сертификат должен быть на английской языке.

Если нет прививки, нужен ПЦР-тест, выполненный не позднее, чем за 72 часа, либо справка о перенесенном заболевании — естественно, на английском.

Страховка и HES-код

Для поездки необходимая медицинская страховка, которая покроет лечение от COVID-19 на весь срок путешествия. Заявку на нее нужно заполнить за 72 часа до вылета на сайте турецкого Минздрава.